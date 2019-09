Juan Sebastián Muñoz: "Tengo trabajo seguro por el próximo par de años"

Redacción deportes

“Estoy muy emocionado de estar aquí y de ser el campeón”, afirmó el colombiano Juan Sebastián Muñoz luego de ganar su primer torneo en el PGA Tour. "Por siempre voy a tener una conexión especial con Jackson porque este fue el primer evento que jugué como miembro del PGA TOUR en 2016. Este uno de esos lugares que siempre atesoraré, siempre estaré agradecido con la ciudad y lo que me ha dado. Me siento feliz y bendecido de estar aquí", dijo.

La victoria le garantiza a Muñoz la membresía del PGA TOUR hasta el 2022, así como su participación en el Sentry Tournament of Champions, el PLAYERS Championship, el Masters y el PGA Championship. "Tuve la suerte de mantenerme concentrado en el 18, donde tuve un putt enorme. En lo único en lo que pensaba era en pegarle bien y no en lo que lograría y en cómo mi vida podría cambiar”, aseguró Muñoz. “Nosotros tratamos de no pensar en cuestiones externas y concentrarnos solo en lo que está pasando en el momento. Cuando estuve en la premiación no paraba de sonreír pensando en que Hawái y el Masters están a la vuelta de la esquina”.

“Tengo trabajo seguro por el próximo par de años. Sonreí y seguí sonriendo. Estoy totalmente al tanto de los beneficios de ser un campeón en el PGA TOUR y es algo que llevaré conmigo por siempre”.