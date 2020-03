Manuel Villegas, campeón del Abierto del Carmel Club

Con información de la Fedegolf

El antioqueño Manuel Villegas se quedó con el título del XXXVII Torneo Abierto de Golf del Carmel Club Campestre de Bogotá, I Parada del Tour Profesional Serta 2020, al superar en un hoyo de desempate al bogotano Pablo Torres, del club El Rancho.

Villegas, del Campestre de Medellín, completó la ronda final con 69 golpes, uno bajo par, en una jornada de transición, en la que puso poco en riesgo. Con un águila en el hoyo 5, el antioqueño creyó relajarse, aunque cometió bogey en el 12 y debió apretar el paso. Al final de la vuelta, se vio empatado en -9 para el campeonato con Torres, una grata sorpresa del campeonato.

“La verdad, no había mirado el tablero, pensé que con par en el 18 ganaba, pero cuando llegué al green me di cuenta que Pablo había terminado en nueve menos, tiré para birdie pero no entró, aunque en el primer hoyo de desempate hice el birdie para ganar el campeonato”, contó Villegas.

Apenas en su segunda temporada como profesional, Torres empezó la campaña 2020 protagonizando un reñido desempate en El Carmel. El bogotano cerró con notables 65 impactos, cinco bajo par, y llevó el pleito hasta las últimas consecuencias.

Así las cosas, Villegas y Torres tomaron camino hacia el tee del hoyo 17, dispuesto para la muerte súbita. La suerte estaba echada, y como en una partida de dardos, el más certero al centro cobró el premio. Apenas con un putt de unos 12 pies para birdie, el antioqueño apretó el brazo derecho en señal de victoria.

Ya con el trofeo en las manos, Villegas analizó: “Afortunadamente hasta ahora me ha ido bien en los playoffs. Creo que en esas situaciones uno juega como si no tuviera nada para perder, ya tuvo buen torneo, un buen desempeño, entonces uno sale a atacar, a cerrar lo más rápido posible”.

La semana de Villegas fue de total regularidad y mucho aplomo en un campo corto, estrecho y con greenes muy veloces como los del Carmel. Fueron 271 golpes en cuatro rondas de 70, 65, 67 y 69.

Ya son cuatro victorias en el profesionalismo para Villegas, de 35 años. La de este sábado es la segunda en abiertos del Tour Profesional Serta, pues su única corona en el circuito databa de 2018, cuando venció en Los Lagartos.

Diez años antes, en 2008, también triunfó en ese mismo club en el Abierto de Colombia. En 2013, en el TransAmerican Power Products CRV Open, se convirtió en el primer colombiano campeón en el PGA Tour Latinoamérica.

“Espero jugar los torneos que pueda, dependiendo de lo que pase con el calendario del PGA Tour, cuando esté disponible, quisiera venir a jugar aquí”, dijo Villegas, quien alterna su carrera de golfista profesional con la tarea de caddie de su hermano Camilo en sus incursiones en el PGA Tour y en el Korn Ferry Tour, como ocurrió en febrero pasado, con el sonado cuarto puesto en el Country Club de Bogotá Championship, así como en los dos torneos previos en Bahamas y luego en el Honda Classic.