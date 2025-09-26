¡Hola y adiós! Así se acabó el proceso del campeón

Jorge Bava, el entrenador que le dio la décima a Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¡Pitó el árbitro! Y con el final del partido se acabó el ciclo de Jorge Bava en Santa Fe. Llegó en abril de este año y en dos meses, para junio, ya era campeón. Calló bocas, silenció críticas. Trajo la décima y, tres meses después de conseguida la estrella, se fue del león. Cinco meses duró su ciclo, que, quizás por lo efímero, fue completamente exitoso. Una verdadera luna de miel. Un matrimonio que terminó en un abrir y cerrar de ojos.

Hugo Rodallega, el capitán, dijo que ya todos sabían. Antes del partido, el cuerpo técnico avisó al grupo;...