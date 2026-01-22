Hoy nace la SEDE: así empieza una nueva historia para el deporte en El Espectador

Nace La SEDE, un nuevo proyecto de El Espectador. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante décadas, el deporte en El Espectador ha sido memoria, contexto y relato. Desde las crónicas de los primeros eventos de nuestra historia, como la Vuelta a Colombia o el nacimiento de la liga profesional de fútbol, hasta las grandes coberturas del fútbol, el ciclismo, el atletismo y los Juegos Olímpicos, la sección deportiva de este diario ha acompañado los momentos que marcaron a varias generaciones de lectores. Esa tradición, que mezcla historia y presente, es el punto de partida de una nueva etapa.

Hoy, 22 de enero de 2026, esa herencia toma forma digital con el nacimiento de La SEDE, un espacio pensado para contar el deporte con el mismo rigor periodístico de siempre, pero en los lenguajes y formatos que hoy consumen las audiencias. Un lugar donde el fútbol y las demás disciplinas se narran a través de historias que explican, emocionan y conectan el juego con la vida.

¿Qué es La SEDE?

La SEDE es la nueva forma de habitar la sección deportiva de El Espectador en el entorno digital. No es solo una presencia en redes sociales, sino un proyecto editorial que traslada la experiencia, el rigor y la memoria del diario a los formatos y lenguajes que hoy consumen las audiencias.

En este espacio convivirán los formatos que ya son parte de la identidad del periódico: los reportajes audiovisuales, El día que cambió la historia, los explainers y las Entrevistas EE. Todos dialogarán con información diaria, datos, análisis y debate alrededor del fútbol y de otros deportes, manteniendo el enfoque narrativo que ha caracterizado a la sección.

La SEDE funcionará a través de un ecosistema digital presente en TikTok, Instagram y Facebook, donde cada pieza buscará algo más que informar: contar historias, explicar contextos y generar conversación alrededor del deporte, desde una mirada periodística y contemporánea.

La historia del deporte en Colombia se ha escrito a través de El Espectador

Jorge Cardona, durante años editor de este periódico, cuenta que el periodismo deportivo en Colombia nació al calor de dos hechos determinantes: el inicio del campeonato profesional de fútbol en 1948 y la Vuelta a Colombia en bicicleta desde 1951. Esos eventos consolidaron al deporte como una especialidad informativa y abrieron el camino para coberturas más profundas y permanentes.

En ese contexto surgió en El Espectador una sección deportiva liderada por el periodista santandereano Mike Forero Nougués, quien con el paso de los años dio albergue a numerosos reporteros y fortaleció la cobertura de distintas disciplinas, convirtiendo la sección en un espacio de formación y referencia.

En 1978, Mike Forero asumió la dirección de Coldeportes y la sección quedó a cargo del periodista samario Rufino Acosta. Aunque Forero regresó como columnista, Acosta coordinó la sección como editor hasta 1998, manteniendo la continuidad editorial y el rigor periodístico.

Ese año la sección pasó a manos de Olga Lucía Barona, quien se convirtió en la primera editora deportiva de Colombia y estuvo al frente hasta 2016. Luego asumió Luis Guillermo Ordóñez, manteniendo viva una tradición que ha acompañado durante décadas la historia del deporte nacional.

Ahora, bajo una nueva dirección, el reto es que el nacimiento de La SEDE consolide una forma de hacer periodismo que recupere esos valores: el rigor, la memoria, la formación de reporteros y la capacidad de contar el deporte más allá del resultado. Que esta nueva etapa digital sea continuidad de esa tradición y, al mismo tiempo, una oportunidad para narrar el deporte con profundidad, contexto y nuevas miradas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador