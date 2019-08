Independiente Santa Fe, introspección

none

El cuadro cardenal, el primer campeón del fútbol colombiano y el único equipo nuestro que ha sido campeón de la Copa Sudamericana, lleva varios torneos con dificultades de manera integral y no retoma el camino triunfador. Es el momento de realizar un serio trabajo en el interior del equipo, involucrando todas las áreas para diagnosticar con profesionalismo qué está pasando y así buscar las posibles soluciones para enderezar el camino.