Hace unos días la prensa española reveló detalles de la conversación entre James Rodríguez y Rafa Benítez, entrenador de Everton, en la que el DT le decía al colombiano que no iba a contar con él para la temporada que viene y que si quería jugar era mejor que buscara otro club.

De inmediato, Jorge Mendes, el agente del Rodríguez y de tantas otras estrellas del fútbol mundial, empezó a tocar puertas, a mover influencias, a presentar la hoja de vida del colombiano en otros lados.

Y, a la fecha, se sabe que Milan y Porto, club en el que ya estuvo, son los que han preguntado por sus servicios.

Incluso el portal Tuttosport aseguró que el club italiano estaría dispuesto a pagarle alrededor de 10 millones de euros por tres años, una oferta que suena interesante sabiendo que los equipos que preguntan son pocos y que el tiempo del mercado de pases europeo se agota.

Además, James ha dejado claro que le gustaría ir a la Serie A para así haber estado en las ligas más importantes del continente.

Entendiendo este contexto, y sabiendo que el colombiano sigue cumpliendo con su contrato y entrenando con el conjunto inglés todos los días, el 10 aprovechó -como viene haciendo- la red social Twitch para compartir con los aficionados.

Pero esta vez no se refirió a su futuro, sino a la imagen que proyecta, que siente que siempre ha proyectado. “Estoy acostumbrado a que me juzguen de agrandado. No voy con la crítica destructiva, pues se puede fallar porque no somos máquinas. Eso no me importa, pero cuando se meten con tus seres queridos ahí sí es otra cosa”, dijo.

Igualmente, Rodríguez habló de lo que podría venir más adelante. “Juego desde los 14 años y me veo haciéndolo hasta los 35, como mínimo. Son muchos kilómetros en las piernas y el cuerpo lo siente. No sé dónde me voy a retirar”.

Por último, en la vida más allá de las canchas, James confesó que está haciendo un Master, que quiere seguir estudiando y prepararse para ser presidente de un equipo algún día. Claro, primero se dará un año sabático.