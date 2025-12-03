🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
03 de diciembre de 2025 - 03:31 p. m.
Jeison López: el campeón del mundo que fue obligado a abandonar Chocó, su tierra amada
Del desplazamiento forzado en el Chocó y los días difíciles en Cali al podio olímpico y los récords mundiales. Esta es la historia del hombre que se reinventó para convertirse en el mejor deportista de Colombia en 2025.
