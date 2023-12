Julio César Ávila: El dirigente que llevó al deporte paralímpico a otro nivel. / Nelson Sierra G.

Las notas del himno nacional, con sus evocadoras trompetas, nostálgicas flautas y marchantes percusiones, pueden parecer para algunos colombianos como una melodía casi fríamente institucional. Esto parece cambiar, en contraste, durante las justas deportivas, una de esas pocas instancias contemporáneas en las que el sonido breve de esa “gloria inmarcesible”, en el contexto de un podio y la entrega de medallas, toma un matiz distinto.

Este año el deporte paralímpico colombiano ha estado en otro nivel y, por consiguiente, la representación del país se ha ubicado en un nuevo escalón. Para la muestra un botón: en la última década se duplicó el número de oros recibidos por el país en los Juegos Parapanamericanos, es decir, que se dobló ese número de veces que el himno nacional consagró a nuestros atletas en el certamen continental e inundó con su armonía los escenarios deportivos.

Todas estas vibraciones fueron presenciadas y celebradas, en ocasiones a algunos metros del podio, por Julio César Ávila, el exparatleta caleño y actual presidente del Comité Paralímpico Colombiano (CPC), quien ha dirigido este auge del deporte paralímpico en Colombia.

A pesar de ser la tercera vez que gana el premio del Dirigente de Año en los premios organizados por El Espectador y Movistar, Ávila asegura que en esta ocasión esta distinción tiene un sabor aún más especial.

“Este año tiene un valor agregado, pues el Comité Paralímpico Colombiano ha tenido un año muy difícil y complicado, pero acá estamos de pie. Logramos tener la mejor representación en los eventos en Santiago a pesar de los problemas de financiación y demostramos que esos momentos difíciles no nos menguaron como organización”, explica Ávila.

Al momento de recibir el premio, entregado en Bogotá, su discurso para aceptarlo fue breve, y como dirigente se alejó de ese corto instante que representan los triunfos en el deporte y, en contraparte, agradeció a los deportistas y funcionarios del CPC.

A diferencia de sus palabras en la ceremonia, Ávila ha tenido un largo recorrido en el deporte paralímpico, inicialmente como deportista, pero llevado por la fe, como lo describe, terminó en la dirigencia deportiva con el objetivo de que el deporte paralímpico siga siendo una opción válida de vida.

Un camino hacia la dirigencia

En agosto de 2015, mientras cientos de paratletas se preparaban para disputar los Juegos Parapanamericanos, que se celebran cada cuatro años, Ávila estaba recién llegado a la presidencia del CPC. Cuando se disponía a hacer sus últimos arreglos para el viaje la emoción de acompañar a los deportistas se disipó de repente al conocer el dinero que recibirán los miembros de su delegación paralímpica durante su estancia en las justas, el cual era bastante inferior en comparación con la comitiva olímpica del país, en lo que ha sido una diferencia histórica entre ambas categorías.

“Íbamos para los Juegos de Toronto, Canadá, y mientras que a los atletas olímpicos les daban US$50 en auxilios, a los paralímpicos apenas $20.000. Todo esto a pesar de representar la misma bandera, el mismo himno y los mismos colores. Esta fue mi primera lucha en el Comité, y ahora los muchachos compiten con los mismos beneficios que en las olimpiadas”, recuerda Ávila.

Por acciones como esta sus compañeros del CPC, un equipo de más de 30 personas que trabajan en una sede ubicada en el Centro de Alto Rendimiento, lo describen como “un buen mentor y un excelente amigo”.

Guillermo Montaño, director deportivo del Comité Paralímpico y amigo de Ávila, lo explica con una anécdota. “Con él siempre hay una constante, y es que soy despistado y él ciego, por lo que nos perdemos bastante en todos los eventos a los que vamos. En esos momentos me pregunta: “¿Y ahora qué hacemos? Vos perdido y yo ciego”, y siempre le digo: pues a la de Dios, mi presi”.

Para Ávila, el deporte siempre ha sido una actividad de riesgo y perseverancia, pero a la vez algo inevitable. A los 12 años de edad, por decisión médica, le extrajeron ambos cristalinos de los ojos para mejorar su visión, pues fue diagnosticado con síndrome de Marfan, que afecta el tejido conectivo del cuerpo y, entre otras cosas, causa cataratas en los ojos.

“Los cristalinos deben ser redondos, y los míos eran ovalados. Me los sacaron, con lo que mi visión mejoró, pero el tema es que al no tenerlos mi retina quedaba desprotegida, lo que me implicaba una vida muy sedentaria. Prácticamente el deporte estaba prohibido para mí. Pero me gustaba tanto, que hice caso omiso a las recomendaciones”, relata Ávila.

Diez años después de la intervención, en medio de un partido de fútbol, un deporte de contacto y de golpes, Ávila chocó con un contrincante en aquella zona delicada: su ojo. Aunque no sintió nada en el momento, cuatro días después su visión empezó a ponerse borrosa, y demoras en la atención médica retardaron su intervención, lo que significó el daño de su nervio óptico, que se extendió a su otro ojo.

Como parte del proceso de rehabilitación le propusieron dedicarse al paracycling, y en poco tiempo ya se estaba preparando para participar en los primeros Juegos Paranacionales. “En esa edición éramos dos ciclistas que nos sacábamos chispas, era algo emocionante. No obstante, al llegar el día de la competencia me dijeron que no estaba inscrito. Nunca lo entendí, pero tampoco quise investigar”, recuerda Ávila.

A pesar de esta decepción deportiva, desde entonces, su misión pasó de las competencias a tomar las riendas de las instituciones deportivas para que los atletas paralímpicos solo tengan que enfocarse en una cosa: competir.

A reformar el sistema

Describir la experiencia con la que cuenta Ávila en el mundo paralímpico, implica una larga lista. Ha liderado la Liga Vallecaucana de Deportes para Limitados Visuales, la Federación de Deportes de Limitados Visuales, el Comité Paralímpico Colombiano y actualmente es presidente del Comité Paralímpico de la Américas.

Ávila asegura que han sido al menos ocho las veces en las que han intentado sacarlo del puesto que ocupa desde hace ochoo años en el Comité. “Me han hecho marchas y todo, diciendo que estoy desmembrando el Comité”, explica entre risas.

Según él, su misión ha sido tecnificar el CPC para que las personas en el sistema ingresen de acuerdo con sus capacidades, y no a factores políticos. Esto último ha disgustado a algunos sectores, lo que ha implicado, asegura, recortes de presupuesto y pugnas internas.

Los resultados parecen darle la razón en sus decisiones. Desde que inició su administración se pasó de tres federaciones deportivas a más de 20 vinculadas al Comité. A nivel regional ha aumentado la cantidad de eventos para la preparación de los paratletas, con el regreso de los Juegos Paracentroamericanos y del Caribe, por ejemplo.

“Lo que hemos hecho es gratificante, y aunque ha generado mucha discordia, sigo peleando para ver crecer a los paratletas y escuchar nuevamente el himno del país en París 2024 y en los eventos internacionales que vengan”, cuenta Ávila. “La gran lección es que lo único que necesitamos es creer”.