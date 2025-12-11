Junior vs. Tolima: hora y dónde ver en vivo la gran final de la Liga BetPlay Dimayor

Steven Rodríguez (Junior) y Samuel Velásquez (Tolima) verán acción en la gran final de la Liga BetPlay Dimayor. Foto: Archivo Particular

El fútbol colombiano tendrá este viernes el primer asalto de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II. En el Metropolitano de Barranquilla, Atlético Junior y Deportes Tolima chocarán para encarar los primeros 90 minutos de una serie inédita por la estrella de diciembre.

El cuadro pijao, dirigido por Lucas González, ha sido la escuadra más constante del semestre. En la fase del Todos contra Todos terminó en la segunda posición, lo que le permitió encarar los cuadrangulares con la ventaja deportiva del punto invisible.

En el Grupo B Tolima logró una clasificación anticipada con un rendimiento casi perfecto, sumando 14 puntos de 18 posibles. Dejó en el camino a rivales como Santa Fe -vigente campeón del fútbol profesional colombiano-, Bucaramanga y Fortaleza.

Una de sus principales figuras ha sido el atacante Adrián Parra, quien ha metido goles importantes, sobre todo en las semifinales. Entre los puntos altos del vinotinto y oro también se encuentran el portero Cristopher Fiermarín, el defensor Samuel Velásquez y el extremo Mauricio González.

Junior arranca la final en casa

La historia del Junior en este semestre ha sido un camino de resistencia y dramatismo. Aunque lideró el Todos contra Todos durante varias fechas, su rendimiento decayó antes de que terminara la fase regular. Aún así se repuso en cuadrangulares y se metió e una nueva final.

Ubicado en el Grupo A, denominado grupo de la muerte, junto a Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín, el equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias avanzó con 11 puntos gracias a tres victorias y dos empates.

En la última jornada, cayó 2-1 ante Independiente Medellín, necesitando la “mano” del América de Cali, que venció a Nacional, para asegurar su cupo. A pesar de las dudas finales, el ‘Tiburón’ demostró jerarquía al dominar la tabla en un grupo sumamente competitivo.

Entre las figuras destacadas del Junior, sobresalen el extremo José Enamorado y Bryan Castrillón, con su explosividad en las bandas, además de Steven “Tití” Rodríguez, quien anotó goles importantes que hoy tienen a Barranquilla soñando con un nuevo título.

Esta final podría tener como desenlace la estrella número 11 para Junior o la cuarta para Deportes Tolima. La primera mitad de esta definición se jugará este viernes, mientras que la vuelta está agendada para el próximo martes 16 de diciembre en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Hora y dónde ver en vivo la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima

Fecha: Viernes 12 de diciembre

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: Metropolitano de Barranquilla

Canal: Win Sports+

