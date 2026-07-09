Kylian Mbappé, tirano en un mundo de ovejas

Kylian Mbappé, la figura de la selección de Francia. Foto: EFE - Angel Colmenares

Kylian Mbappé se la soltó directa. El astro francés atacó el mensaje de odio de una senadora de Paraguay después de que ella lanzara comentarios racistas en su contra tras la victoria de Francia en los octavos del Mundial. No rodeó la polémica ni eligió el silencio. Le respondió de frente. Le dijo que era una “incompetente” y una mujer “indigna para su cargo”. Otra vez Mbappé dejó claro que no le tiene miedo a meterse al barro cuando se trata de defender sus ideas.

No sorprende por él, que desde hace tiempo ha demostrado ser un futbolista...