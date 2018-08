Reunión clave en los próximos días

La Federación quiere la continuidad de Pékerman

El Espectador

Este martes en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol se posesionó el nuevo comité ejecutivo que está integrado por Ramón Jesurún, Jorge Enrique Vélez, Álvaro González Alzate, César Pastrana, Jaime Pineda, Claudio Javier Cogollo y Elkin Arce. Uno de los temas centrales en la primera reunión oficial de este grupo fue el futuro de la selección de mayores, la cual está sin entrenador, pues no se ha podido definir la continuidad del técnico José Pékerman, quien en los primeros contactos con el presidente Jesurún hizo exigencias que distanciaron a las dos partes. Sin embargo, el nuevo comité ejecutivo buscará reunirse con Pékerman en los próximos días, para hacer todo lo posible por firmar un nuevo contrato con el estratega por cuatro años más, con el objetivo de conseguir otra clasificación a un Mundial de Fútbol, tal como se hizo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Los siete miembros del Comité están de acuerdo en que lo mejor sería la continuidad de Pékerman, teniendo en cuenta que los resultados hasta ahora han sido positivos. No hay un plan B definido, así que, ante esta situación, lo mejor sería seguir apostando por el plan A, que, eso sí, sería retocado en algunos pequeños aspectos, como el cambio del cuerpo médico, así como la definición del papel de Pascual Lezcano dentro del equipo de trabajo de la selección mayor.

Así como hay consenso en el plan A, no lo hay en el B. Algunos son partidarios de seguir con entrenadores extranjeros, buscando la misma línea de Pékerman, pero Álvaro González, presidente de la Difútbol, se ha mostrado partidario de buscar un técnico colombiano en caso de que no se logre un acuerdo con el DT argentino. Su carta sería Juan Carlos Osorio, un amigo personal, que triunfó en el fútbol colombiano con Once Caldas y Atlético Nacional y tuvo un proceso exitoso con la selección mexicana en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018. Claro que Osorio no es visto con agrado por la mayoría, porque le consideran muy cercano a alguna parte de la prensa y eso podría traer inconvenientes.

El plan de Arturo Reyes

El técnico de la selección sub-20, Arturo Reyes, fue el encargado de dirigir la selección de mayores en los partidos amistosos del mes de septiembre, contra Venezuela (7) y Argentina (11). El samario de 49 años entregó ayer la lista de 24 convocados para estos juegos y sorprendió con ocho futbolistas que nunca habían sido tenidos en cuenta en el equipo mayor: Cristian Borja, Sebastián Villa, Déiver Machado, Nicolás Benedetti, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos, Luis Díaz y Jhon Janer Lucumí. Su idea fue llamar a dos jugadores por puesto. No pudo contar con hombres claves como Yerry Mina, Johan Mojica, Edwin Cardona y James Rodríguez, los dos primeros por lesión, el tercero por suspensión y James por un acuerdo con él, que buscó estabilidad, entrenar con su club para ganarse un puesto y no perder días en un viaje hacia el continente americano.

Los defensores Jeison Murillo, William Tesillo y Helibelton Palacios, el arquero Iván Arboleda, el volante Gustavo Cuéllar y el delantero Yimmy Chará son futbolistas que regresan al equipo mayor, tras no haber sido tenidos en cuenta en los últimos tiempos de Pékerman como entrenador. Los mundialistas que estarán nuevamente haciendo parte del equipo mayor serán David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Dávinson Sánchez, Santiago Arias, Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero y Radamel Falcao García.