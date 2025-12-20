Mario Alberto Yepes: el emblemático y aguerrido ‘3′ de Colombia

Mario Alberto Yepes jugó 102 partidos con la selección de Colombia. Foto: Óscar Pérez

Cerca de 1,86 metros de estatura. Contextura media, cabello largo, barba y una mirada firme, centrada en el objetivo. Podía ser el capitán de un barco, de una tropa de cualquier fuerza armada, pero lo era de una selección nacional de fútbol. Ese era Mario Alberto Yepes.

Como todos los que decidimos entrenar fútbol de niños, a Yepes también le pasó que quería ser goleador, quería jugar adelante y ser el protagonista de las alegrías de los hinchas y de los objetivos de su equipo. Así empezó, incluso, pero antes de ser profesional -como también...