Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Mario Alberto Yepes: el emblemático y aguerrido ‘3′ de Colombia

Mario Alberto Yepes jugará hoy su partido de despedida. El central de la selección de Colombia jugó más de 600 partidos en su carrera.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
20 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Mario Alberto Yepes jugó 102 partidos con la selección de Colombia.
Mario Alberto Yepes jugó 102 partidos con la selección de Colombia.
Foto: Óscar Pérez

Cerca de 1,86 metros de estatura. Contextura media, cabello largo, barba y una mirada firme, centrada en el objetivo. Podía ser el capitán de un barco, de una tropa de cualquier fuerza armada, pero lo era de una selección nacional de fútbol. Ese era Mario Alberto Yepes.

Como todos los que decidimos entrenar fútbol de niños, a Yepes también le pasó que quería ser goleador, quería jugar adelante y ser el protagonista de las alegrías de los hinchas y de los objetivos de su equipo. Así empezó, incluso, pero antes de ser profesional -como también...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

Temas recomendados:

Mario Alberto Yepes

Yepes

Selección Colombia

Cali

PremiumEE

Noticias hoy

 

Dario Franco(48192)Hace 15 minutos
El quite limpio y deslizante, su mejor virtud, sin desmeritar la elgancia y salida en defensa d todo un "kaiser"
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.