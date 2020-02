La panza llena

Messi se podría haber dado el lujo de pedir no ser tenido en cuenta para el partido con el Eibar, con la excusa de reservarse para el juego de Champions de esta semana, pero no solamente saltó a la cancha y convirtió cuatro goles, sino que los celebró todos como si hubieran sido marcados en la final del mundial.

Y no es que esté mal. En un mundo en el que el rey dinero está por encima de los valores humanos es admisible e incluso a veces comprensible que esto suceda. Lo que pasa es que estas situaciones también sirven para evidenciar que la pequeña diferencia que existe entre los buenos y los mejores de cada profesión radica en que los mejores conservan el espíritu amateur que los motivó a dedicarse a su oficio el primer día. Es tal el grado de apasionamiento que siempre quieren jugar. No importa el nivel del rival, ellos siempre quieren estar ahí. Su talento no serviría de nada sin esta condición. Es más, el deporte está lleno de constantes y disciplinados exponentes que llegan más lejos que muchos que están dotados de aptitudes superiores. Para poder llegar lejos hay que saber aguantar y esto solamente se logra si la llama que brota desde adentro del corazón está encendida.