¿La psiquiatra de Maradona tuvo relaciones con él? Esto es lo que se sabe

Verónica Ojeda, expareja del astro argentino, reveló un intercambio de mensajes comprometedores de la psiquiatra Agustina Cosachov. La profesional de la salud aseguró que la conversación se llevó a cabo bajo un tono sarcástico. Foto: EFE - Juan Ignacio RONCORONI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo incidente surgió alrededor del juicio sobre la posible negligencia médica que desencadenó en la muerte de Diego Maradona.

En las últimas horas, Verónica Ojeda, expareja del capitán de la selección de Argentina, dio a conocer una serie de mensajes que implicarían a la psiquiatra Agustina Cosachov y posibles relaciones sexuales con el exfutbolista.

Ojeda mostró ayer una conversación entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quien le dijo: “¡Te garchaste al gordo, sinvergüenza!”. Y la mujer le respondió: “Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja”.

Las acusaciones de la expareja de Maradona llegan medio del juicio que se está llevando a cabo en los Tribunales de San Isidro, en Buenos Aires, por su dudosa muerte, y en la que se apunta a la psiquiatra y al médico personal, Leopoldo Luque. Ambos profesionales de la salud están sentados en el banquillo junto a otras cinco personas.

Tras las denuncias, la psiquiatra utilizó sus redes sociales para defenderse de las alegaciones de Ojeda y negó haber tenido una relación con Maradona, que los mensajes filtrados estaban fuera de contexto y que sus respuestas eran sarcásticas.

Le recomendamos leer: Expareja de Diego Maradona lanzó grave acusación: “Lo tenían como secuestrado”

“Frente a las versiones falsas que circulan en distintos medios, me veo obligada a expresarme públicamente. No suelo hacer declaraciones, pero en esta ocasión la gravedad de la mentira difundida, el dolor que genera en mí y en mi familia, mi imagen profesional e incluso la figura del Sr. Diego Armando Maradona me veo obligada a aclarar lo siguiente por esta vez”, arrancó la primera de las tres historias que publicó la psiquiatra en su perfil de Instagram.

“Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente. Jamás mantuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para el Sr. Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente”.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador