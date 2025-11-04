Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las dos caras de Luis Díaz en una noche consagratoria de Champions League

En el mismo partido en el que se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League, el guajiro vio la roja tras una dura falta contra Achraf Hakimi. Su Bayern sigue siendo el equipo del momento en Europa.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
04 de noviembre de 2025 - 11:18 p. m.
Luis Díaz celebra uno de sus goles.
Luis Díaz celebra uno de sus goles.
Foto: AFP - FRANCK FIFE

Bayern Múnich confirmó en París que es el equipo más en forma de Europa. Le ganó 2-1 al París Saint-Germain, campeón vigente de la Champions League, en un duelo de máxima exigencia que tuvo a Luis Díaz como figura absoluta. El colombiano firmó una noche consagratoria y, al mismo tiempo, dolorosa: anotó los dos goles de la victoria bávara y rompió récords históricos, pero terminó expulsado por una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi. Un partido de dos caras para el guajiro, que se sigue consagrando en Alemania.

Desde el primer minuto, el Bayern...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Bayern

Luis Díaz Bayern

Bayern hoy

Luis Díaz en Bayern

Luis Díaz Champions

Champions

Champions League

Partidos Champions League

Partidos Bayern Múnich

Luis Díaz goles

Luis Díaz expulsión

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.