Air Jordan, 40 años de un mito prohibido

El 1 de abril de 1985, Nike sacó a la venta unas llamativas zapatillas rojas y negras que cambiarían la historia del baloncesto y del deporte en general. Las Air Jordan cumplen 40 años y siguen tan campantes.

Costaban 65 dólares (unos 195 dólares en la actualidad, teniendo en cuenta la inflación) y eran fruto del acuerdo entre la empresa radicada en Oregón (Estados Unidos) y el ‘novato’ de la NBA Michael Jordan. Pero la influencia y huella que dejarían en el mundo de los negocios estas nuevas zapatillas excedieron cualquier previsión.

Jordan, entonces de 22 años, se encontraba en su primera temporada en la NBA con los Chicago Bulls después de ser una estrella universitaria en la NCAA y de conquistar el oro olímpico en Los Ángeles 1984.

Como número tres del draft, Jordan firmó con Nike, que entonces no era el gigante de los deportes que es ahora y que estaba bajo la sombra de otras compañías como Adidas o Converse, un impactante y lucrativo acuerdo de 2,5 millones de dólares por cinco temporadas.

Sin embargo, las primeras Air Jordan tenían un problema fundamental: usaban de forma predominante los colores rojo y negro y eso iba en contra de la severa política de vestimenta de la NBA.

Lo que podría haber sido el final del camino para Nike fue en cambio el trampolín perfecto gracias a la publicidad.

“Nike creó unas nuevas y revolucionarias zapatillas de baloncesto. La NBA las prohibió. Afortunadamente, la NBA no puede impedir que tú las lleves”, decía el inolvidable anuncio televisivo que, con Jordan mirando a la cámara en silencio mientras rebotaba un balón, apelaba a la rebeldía frente a las obsoletas reglas de la liga.

La compañía también tuvo que abrir la cartera puesto que cada partido de la NBA en el que Jordan las llevaba puestas suponía 5.000 dólares de multa. Pero al final acabó siendo una inversión ínfima para un retorno espectacular puesto que Nike ingresó 126 millones con las Air Jordan solo en el primer año.

Las Air Jordan, un fenómeno que no se apaga

Aquel anuncio fue tan influyente que hace solo unos meses Nike lanzó un brillante ‘spot’ homenaje en tono de parodia imaginando cómo habría sido el mundo si no hubieran pagado esos 5.000 dólares y las Air Jordan hubieran caído en el olvido.

A través de un efecto mariposa, con ‘Another One Bites the Dust’ de Queen de fondo y con cameos de estrellas como Luka Doncic y Jayson Tatum, este nuevo anuncio empezaba exactamente igual que ‘Banned’ pero luego imaginaba una realidad alternativa en la que la cultura ‘sneaker’ no existía, el baloncesto no se convertía en un fenómeno internacional y los canales de deportes en televisión ni siquiera veían la luz.

“Alguien le tendría que haber dicho (a quien no pagó la multa): ‘No puedes prohibir la grandeza’”, finalizaba con alivio la voz en ‘off’.

En el mundo real, las Air Jordan no solo existieron sino que se convirtieron en un éxito descomunal y dieron pie a numerosos modelos a lo largo de los años bajo la marca Jordan Brand con la memorable silueta del 23 de los Bulls volando a canasta.

Recientemente fueron la fuente de inspiración de la película ‘Air’ (2023) con Ben Affleck y Matt Damon interpretando a Phil Knight (cofundador de Nike) y Sonny Vaccaro (el ejecutivo que fichó a Jordan), respectivamente.

Sin ninguna duda, las Air Jordan contribuyeron decisivamente a que Nike se convirtiera en un titán de la industria del deporte y dieron el pistoletazo de salida a la carrera en los negocios de un Jordan que se erigiría en un icono global y que, según la revista Forbes, tiene en la actualidad una fortuna valorada en unos 3.500 millones de dólares.

