LeBron James cumple hoy 40 años: ¿Es mejor jugador que Michael Jordan?

La trascendencia histórica de Michael Jordan (izq.) y LeBron James en el baloncesto profesional de los Estados Unidos, la NBA, ha sido un tema de profundos debates en medios de comunicación especializados como Sports Illustrated. Jordan tiene 61 años de edad y James cumple hoy 30 de diciembre los 40 y sigue activo, batiendo récords. Foto: Archivo

Esto del GOAT —fabuloso acrónimo de Greatest Of All Time— es cuestión de gustos. Por nuestra parte, nos vemos obligados a comenzar este volumen con un disclaimer gigantesco: creemos que Magic Johnson es el mejor jugador de todos los tiempos. Qué le vamos a hacer, somos de los Lakers de toda la vida. Magic se instaló en nuestros corazones cuando empezábamos a disfrutar de este juego, y no hay ninguna Alteza Aérea ni ningún Rey que nos quite tal sentimiento. En nuestra imaginación de chavales, la sonrisa de Magic es sinónimo de...