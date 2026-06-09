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09 de junio de 2026 - 11:02 p. m.

Messi y el Mundial: el día que rompió el maleficio y cambió la historia

Lionel Messi ganó todo lo que un futbolista puede ganar. No obstante, durante casi dos décadas convivió con una herida imposible de cerrar: no podía ser campeón del mundo con Argentina. El 18 de diciembre de 2022, en la final más extraordinaria de todos los tiempos, cerró el ciclo que lo metió indiscutiblemente entre los mejores de la historia.

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