Llegó el relevo generacional en el atletismo colombiano

La colombiana Natalia Linares logró la medalla de bronce en la prueba de salto largo del Campeonato Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

Colombia volvió al podio en un evento de la élite del atletismo mundial. Este domingo, la cesarense Natalia Linares conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, uno de los eventos más importantes del calendario deportivo en 2025.

La saltadora de 22 años lidera la delegación nacional, que con 18 deportistas compite desde este fin de semana con las principales estrellas de esa disciplina en el planeta, como Armand Duplantis, Noah Lyles, Melissa Jefferson-Wooden, Yulimar Rojas, entre otras.

La selección de...