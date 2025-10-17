Llegó la hora de Deportivo Cali: así se preparó el sueño de la Libertadores

Las jugadoras de Deportivo Cali, en la Copa Libertadores Femenina. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Deportivo Cali se la juega toda este sábado, desde las 2:30 p.m. (Win Sports), en la final de la Copa Libertadores Femenina. Llegará al Estadio de Banfield con la serenidad de quien entiende que resistir también es una forma de atacar.

En un torneo dominado históricamente por el poder brasileño, el equipo vallecaucano ha trazado un camino que desobedece la lógica del espectáculo: no deslumbra por acumulación ofensiva, sino por una arquitectura táctica que hace de la defensa un lenguaje colectivo. Lo suyo no ha sido un ascenso impetuoso, sino...