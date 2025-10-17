Logo El Espectador
Llegó la hora de Deportivo Cali: así se preparó el sueño de la Libertadores

El actual bicampeón de la Liga Femenina en Colombia quiere alzar su primer título continental.

Fernando Camilo Garzón
18 de octubre de 2025 - 12:31 a. m.
Las jugadoras de Deportivo Cali, en la Copa Libertadores Femenina.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Deportivo Cali se la juega toda este sábado, desde las 2:30 p.m. (Win Sports), en la final de la Copa Libertadores Femenina. Llegará al Estadio de Banfield con la serenidad de quien entiende que resistir también es una forma de atacar.

En un torneo dominado históricamente por el poder brasileño, el equipo vallecaucano ha trazado un camino que desobedece la lógica del espectáculo: no deslumbra por acumulación ofensiva, sino por una arquitectura táctica que hace de la defensa un lenguaje colectivo. Lo suyo no ha sido un ascenso impetuoso, sino...

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

