Frank Fabra, Wílmar Barrios, Edwin Cardona y Sebastián Pérez

Los cuatro colombianos xeneizes

Daniel Avellaneda Buenos Aires

El tono rojo poco tiene que ver con los colores que dominan en la Bombonera. El azul y el amarillo, esa combinación que los xeneizes tomaron de un barco sueco en el puerto de Buenos Aires para darle identidad a su camiseta, fluye con intensidad. Sin embargo, la bandera colombiana flamea con sus tres franjas en el corazón de estos futbolistas que le dan impulso a Boca Juniors. Felices los cuatro, como cantaría su compatriota Maluma, Frank Fabra, Wílmar Barrios, Edwin Cardona y Sebastián Pérez componen la nueva “armada del Pacífico” en el campeón del fútbol argentino. Como aquella que formaron Óscar Córdoba, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez en la dorada década de 2000. O Luis Amaranto Perea y Fabián Vargas, reyes de América y del mundo en 2003, también de la mano de Carlos Bianchi, el inolvidable Virrey.

Hoy, a las 4:05 p.m., tres cartas del póquer tricolor serán parte del partido más trascendental de la Superliga argentina. Un evento que, según el prestigioso semanario inglés The Observer, está entre los mejores 50 espectáculos deportivos del mundo, con una extraordinaria historia detrás y una rivalidad que excede el tiempo. El país se detiene detrás de los dos clubes más populares. Fabra, Barrios y Cardona entrarán al Monumental para dar el gran golpe. Pérez los alentará desde afuera. El volante paisa se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y está en la etapa final de la rehabilitación. Increíblemente, Sebas se lesionó después de que su amigo Barrios le cayera encima durante un entrenamiento, hace siete meses. “Voy a ser un hincha más”, dijo el mediocampista campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional.

Fabra habló por estas horas y dejó claro el significado de jugar estos 90 minutos, por el rival, sin lugar a dudas el más difícil que le tocó afrontar a Boca en estas siete fechas. “Es el partido más exigente del torneo, más allá de que haya jugado otros muy complicados. En el fútbol argentino, todos los equipos meten, corren, pero es un duelo muy especial, con mucha tradición. Necesitamos ganar para seguir arriba”, afirmó el lateral antioqueño de 26 años. Y agregó: “Más allá de como le haya ido a River en la Libertadores, nosotros tenemos que pensar en Boca. Va a ser un duelo especial, necesitamos traer los tres puntos. Llegamos en un gran momento y hay que ratificarlo en la cancha”.

Barrios llegó como una opción para Pérez y no sólo le ganó el puesto a su coterráneo. Cuando el gerente Labbad viajó a Colombia, surgió la posibilidad de buscar al volante del Tolima. Y aquí se convirtió en uno de los jugadores más queridos y reconocidos por los fanáticos de Boca. Hace tres semanas sufrió la fractura del tercer metacarpiano de la mano derecha. Fue intervenido quirúrgicamente y, aunque se dudaba de su presencia hace una semana ante Belgrano, se paró en la mitad de la cancha e hizo lo que mejor sabe: metió, cortó y distribuyó. “Cuando llegué, me propuse dejar una huella en Boca. Gracias a Dios logré ser campeón. Ahora hay que seguir por el mismo camino. No va a ser fácil el partido contra River. No hay ningún favorito. Los clásicos son un campeonato dentro del mismo campeonato. Tenemos que dejar todo para poder sacar la distancia que necesitamos”, dice el mediocampista nacido en Cartagena hace 24 años.

Cardona llegó de Monterrey. De a poco fue mostrando su talento. Y aunque le toque jugar por el carril izquierdo y no sienta el ida y vuelta por la banda, el enganche se ganó un lugar en el equipo tras la salida de Ricardo Centurión, que se fue al Genoa de Italia. “Siempre escuché del Boca-River. Es uno de los partidos que todo futbolista soñaría con jugar. River viene de ser eliminado de la Libertadores, pero va a querer ganar ante su público. Tenemos que esforzarnos doblemente para poder conseguir el mejor resultado. No va a ser sencillo”, puntualizó el volante de 22 años que utiliza la número 10 en la espalda, la de Maradona, Riquelme y Tévez, nada menos. Aunque él no lo ve como una presión.

¿Qué significa jugar juntos en Boca?

Pérez: Es fundamental tener la posibilidad de jugar con compatriotas. Se ha formado un lindo grupo, es muy unido y todos tiramos para el mismo lado.

Barrios: Cuando estás afuera de tu país, siempre es importante tener compañeros que uno conoce bien. Todos hemos compartido momentos en la selección. Hay camaradería.

Fabra: Para mí, que estén Wílmar, Sebas y Edwin es algo espectacular. Ojalá podamos seguir mucho tiempo juntos en Boca y ganar muchos títulos con esta camiseta tan grande.

Cardona: Yo llegué hace poco, pero me hicieron sentir muy cómodos. Son buena gente, divertidos y muy profesionales en el campo de juego.

Fabra, Cardona y Barrios son los tres hombres que tendrán que enarbolar la bandera tricolor en el Superclásico. Pérez estará con su espíritu dentro del campo de juego. Son los colombianos de Boca, los que quieren dejar bien sentado el orgullo de un país que se volvió a tomar al equipo de la mitad más uno.