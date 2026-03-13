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Los escarabajos no se extinguen: la vigencia de Daniel F. Martínez y el triunfo de Tejada

Daniel Felipe Martínez sigue demostrando su vigencia en la París-Niza. También hablamos del triunfo de Harold Tejada. Este es el newsletter de Deportes de El Espectador.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
13 de marzo de 2026 - 07:00 p. m.
Daniel Martínez, del Bora, en acción durante el Giro de Italia 2024.
Daniel Martínez, del Bora, en acción durante el Giro de Italia 2024.
Foto: AFP - AFP

En medio del desierto que se fue asomando en el ciclismo colombiano, aparece un oasis que parece insuficiente, pero que se ha encargado de mantener precisamente algo de alivio y de esperanza. Parece al menos extraño, porque da la impresión de que Daniel Felipe Martínez no alcanza la talla de un Nairo Quintana o de un Egan Bernal, pero es el único que ha mantenido en estos años el nivel necesario para que no se crea que los escarabajos se extinguieron.

Acabamos de ver un triunfo histórico para Harold Tejada en la París-Niza, quizá el más...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

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