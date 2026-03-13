Los escarabajos no se extinguen: la vigencia de Daniel F. Martínez y el triunfo de Tejada

Daniel Martínez, del Bora, en acción durante el Giro de Italia 2024. Foto: AFP - AFP

En medio del desierto que se fue asomando en el ciclismo colombiano, aparece un oasis que parece insuficiente, pero que se ha encargado de mantener precisamente algo de alivio y de esperanza. Parece al menos extraño, porque da la impresión de que Daniel Felipe Martínez no alcanza la talla de un Nairo Quintana o de un Egan Bernal, pero es el único que ha mantenido en estos años el nivel necesario para que no se crea que los escarabajos se extinguieron.

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