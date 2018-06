Los goles que han “sacudido” al mundo

Terremoto Perdomo

El primer registro de un hecho así se dio en el partido que disputaron Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes el 5 de abril de 1992. Ese día, el gol del uruguayo José Perdomo (Gimnasia) causó una celebración tan grande de la tribuna del estadio Jorge Luis Hirschi que el Observatorio Astronómico La Plata de la Universidad Nacional de La Plata registró un movimiento telúrico de más de seis grados en la Escala de Richter.

Remontada sísmica

El 8 de marzo de 2017 el Camp Nou vibró luego del épico empate del Barcelona al París Saint-Germain por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El sismómetro del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera registró una pequeña señal sísmica de 1.0 en la escala de Richter luego del gol de Sergi Roberto que significó el triunfo del equipo español.

Leicester se movió con los 'Vardyquakes'

La mayor hazaña del fútbol inglés en la última década no podía quedarse atrás. La victoria del Leicester City contra el Norwich City en el último minuto detonó el júbilo de los seguidores del conjunto de los “foxes”, que con esos tres puntos estaban un paso más cerca de lograr el campeonato por primera vez en la historia.

For National Richter Scale Day, relive the #BPL strike from Leonardo Ulloa that caused a minor quake in Leicester!https://t.co/RTnivCX3SU