Los referentes que cumplieron en los Bolivarianos

Una de las grandes responsabilidades de los referentes es saber cuidar esa figura y mantenerla con el paso de los años, Y cuidar de ella requiere mantener los pies en la tierra para no sentirse inmortal, y seguir cultivando la disciplina que los hace ser mejores y evita que la confianza pase a ese otro lado donde puede ser perjudicial.

Varios de los referentes del deporte colombiano en la última década se destacaron en la presente edición de los Juegos Bolivarianos, que terminan mañana en Valledupar. La presencia de ellos no solo da garantías aquí y en cualquier otra competencia, sino que inspira a quienes vienen detrás y anhelan hacer la historia que estos ya escribieron en este tiempo.

Una de ellas fue Mariana Pajón, quien el pasado 1° de julio logró la medalla de oro en la prueba femenina de BMX tras vencer a las ecuatorianas Doménica Michelle Azuero y Doménica Gissell Mora, que ganaron plata y bronce, respectivamente.

“Estoy completamente feliz porque hace unos días pensaba que no lo iba a lograr. Por más que yo haya corrido Juegos Bolivarianos desde 2005, sigue siendo demasiado especial. La verdad la he tenido que luchar mucho para estar acá”, dijo Mariana Pajón, quien logró su octava medalla en unos Juegos Bolivarianos.

También se destacó Martha Bayona, una de las exponentes del ciclismo femenino en Colombia. La pedalista santandereana ganó una medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos damas, en la que estuvo junto a Juliana Gaviria Rendón y Marianis Salazar Sánchez.

“Muy contenta. Es una prueba que disfruto mucho, hicimos un gran tiempo y ahora espero hacerlo muy bien en la velocidad individual y terminar los Juegos de la mejor manera”, dijo Bayona, quien este año ha tenido una gran temporada al obtener medallas en el Gran Premio de Alemania y Copa de Naciones.

Otra referente, que además enaltece la influencia de las mujeres en el deporte femenino, fue Íngrit Valencia, quien hizo parte de una jornada casi que dorada para el boxeo colombiano el jueves pasado, cuando la delegación nacional ganó siete preseas: cinco de oro y dos de plata. La pugilista caucana venció en la final a la dominicana Miguelina Hernández García en la prueba de los 51 kilogramos.

“Es una rival que me ha estudiado muchísimo, con la que me he enfrentado, entonces así es mucho más difícil porque, así como uno estudia a los rivales, ellos hacen lo mismo con uno (...) Fue una contrincante digna, aguerrida y que no se quiso rendir, me gusta pelear contra ella”, dijo Valencia y también aseguró que este triunfo ayuda a alimentar la confianza para las competencias venideras que hacen parte del camino rumbo a las Olimpiadas de París 2024: “Significa mucho porque es abrir el paso para los Juegos Olímpicos y la idea es salir airosos en cada evento al que vayamos”.

Ese mismo jueves, también en boxeo, apareció Yuberjen Martínez, quien venció al venezolano Miguel Antonio Ramos González en la categoría de peso mosca. El peleador antioqueño, quien logró medalla de oro, obtuvo su tercer presea dorada en los Juegos Bolivarianos. “Viví el combate a puro acordeón: caja y guacharaca”, dijo.

En levantamiento de pesas, Francisco Mosquera, campeón mundial y medallista de los Juegos Panamericanos, también sumó un oro para Colombia al ganar en la prueba de 67 kilogramos. El pesista antioqueño levantó 138 kg y 183 kg en el envión, superando al ecuatoriano Jair Reyes. “En la competencia me sentí muy bien, gracias a Dios conseguí un resultado que nos pone en la órbita mundial. Nos da buenas sensaciones para seguir adelante. Fue una competencia muy reñida con el pesista de Ecuador. Feliz con las dos medallas de Oro y el récord que obtuve”.

En la jornada de ayer, la delegación nacional ganó medallas de oro en taekwondo con Laura Olarte, Andrea Ramírez y Jefferson Ochoa; en trampolín individual de mujeres, con Katish Hernández, en hombres ganó oro y plata, con Ángel Hernández y Álvaro Calero; en gimnasia rítmica, balón individual, prueba de mujeres, Vanessa Galindo y Lina Dussán ganaron presea dorada y plateada; en gimnasia rítmica, aro individual, ambas se volvieron a subir al podio, pero esta vez Dussán ganó oro y Galindo obtuvo plata. En tenis de mesa dobles femenino, Colombia ganó oro; en lucha de -87 kg, Carlos Muñoz ganó oro; en levantamiento de pesas, en los 89 kg, Santiago Rodallegas también ganó un metal dorado.

Al cierre de esta edición, Colombia llevaba 255 medallas en total, siendo 128 de oro, 77 de plata y 50 de bronce, dejando “ad portas” un nuevo título como campeón de los Juegos Bolivarianos. Venezuela y Perú completaban el podio en la tabla de medalleria en el segundo y tercer lugar, respectivamente.