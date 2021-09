Los tres años seguidos de problemas entre los latinoamericanos y el Movistar Team

El incidente de Miguel Ángel López es uno más a la lista de los problemas del Movistar Team con los ciclistas latinoamericanos. Nairo Quintana, Richard Carapaz, Andrey Amador también salieron con problemas. ¿Quién tiene la culpa?

El último año oscuro de Nairo en el Movistar

A finales de mayo de 2019, en una rueda de prensa en Bogotá, Nairo Quintana, quien se preparaba para su sexto Tour de Francia, soltó, de forma directa, fiel a su forma de ser, su petición al director del equipo para afrontar la competencia de ciclismo más importante del mundo: una escuadra plenamente entregada a él. El mal ambiente entre él, algunos de sus compañeros y los directivos ya se había ventilado desde los años anteriores.

“Le he dicho a Eusebio Unzué que prefiero corredores que anden un poco menos, pero que los tenga a entera disposición para sentirme que estoy realmente acompañado, respaldado; de esa manera me da tranquilidad y felicidad”, fueron sus palabras.

En la edición de 2018, el boyacense fue líder junto a Mikel Landa y Alejandro Valverde, por lo que las fuerzas del Movistar Team no estuvieron concentradas del todo en él.

A pesar de su solicitud, el equipo español sorprendió con una nómina conformada por los dos españoles, además de Andrey Amador, quien al igual que Landa venía de correr el Giro de Italia. Y para rematar sin Winner Anacona, fiel gregario y amigo de Nairo en la carretera. Una petición que pasaron por alto, pues el boyacense ya no contaba con la espalda de años anteriores en la escuadra española.

Tras el mal día que tuvo en la etapa 14, en la que perdió tres minutos y medio en el Tourmalet, pues sus compañeros nunca dejaron de tirar el grupo y no lo auxiliaron cuando quedó descolgado por el rigor de su propia escuadra, quedó en evidencia el cortocircuito que existe entre todos. “Hemos llevado el mando de carrera y lo intentamos, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no dijo nada. No sé qué ha pasado, pregúntenle a él cuando venga”, las duras y frías palabras de Alejandro Valverde.

Y remontándonos a apenas al segundo día, luego de la complicada contrarreloj por equipos, Andrey Amador soltó unas declaraciones que para muchos fueron consideradas como un dardo hacia el boyacense. “Al final es una lástima, pero bueno, él (Nairo) estaba también en el equipo, él dio también los relevos y él sabe por qué se perdió”.

Y desde que llegó dos temporadas atrás, Mikel Landa no tuvo buena sintonía con el colombiano, pues el español llegó marcando territorio asegurando que él es el líder del equipo. Declaraciones a las que Nairo siempre respondió de la misma manera: “El líder soy yo”.

“Voy a intentar ganar el Tour”, el aviso de Landa antes de aquella carrera. La escuadra fue con dos flechas para ganar la ronda francesa de 2019, que terminó ganando Egan Bernal. “Si me toca mediar entre ellos dos, lo haré”, había dicho Valverde, haciendo alusión al conflicto de liderazgo que se vive en el Movistar. Si bien en el Tour no tuvo un equipo plenamente dispuesto a él, Nairo tampoco respondió en la carretera y terminó en la octava posición de la general, Landa en la sexta.

Y en medio de todo ese ecosistema hostil, la prensa, sobre todo la española, jugó un papel explosivo. Por ejemplo, el Diario Marca fue férreo crítico del boyacense. “No es bonito hacer leña del árbol caído, pero es que este tronco lleva más de un año hueco por dentro”, dice el rotativo sobre el “autoproclamado líder del Movistar”.

Carapaz y Amador, dos más a la lista

Ese 2019 también fue fatal para el Movistar, a pesar de que ganó el Giro de Italia 2019 con Richard Carapaz. Una carrera en la que él, forzado, fue a trabajarle a Mikel Landa, quien no respondió en la carretera.

El ecuatoriano, a pesar de la resistencia de su equipo, se fue ganando su lugar en la general y fue desplazando a Landa. Carapaz, tras su triunfo, reclamó la confianza y el respaldo para ser uno de los líderes del equipo.

Un espacio que la escuadra esperaba darle en 2019, antes de que todo terminara en malos términos. Antes de la Vuelta a España de ese año, en la que él era uno de los máximo candidatos, compitió en un Critérium sin autorización del equipo, sufrió una caída y no pudo ser de la partida.

La desolación del equipo se notó. Y Giuseppe Acquadro, agente del ecuatoriano y más de la mitad de los colombianos que militan en el World Tour, negoció entre las sombras con el Team Ineos, equipo que le ofreció un sueldo muchísimo, pero muchísimo más alto que el modesto que percibía en el Movistar. Y se fue.

Un fuerte golpe para los españoles, pues, tras la partida de Quintana y Landa, no tenían contemplada la salida de Carapaz. El 2020 fue el peor año en resultados en la historia del equipo.

El costarricense Andrey Amador, en una historia similar a la de Carapaz, con Acquadro, también negoció con el Ineos y dejó el Movistar a principios de 2020. Y así se quedaron sin uno de sus mejores gregarios. Otra salida que no esperaba Eusebio Unzué.

Los demás latinoamericanos

Hoy por hoy, además de López, hay tres latinoamericanos más en el equipo: los jóvenes Einer Rubio, Juan Diego Alba y Paula Patiño.

Rubio ya ha mostrado grandes resultados en grandes vueltas y carreras como la Vuelta a Burgos, mientras a Alba le ha costado un poco más adaptarse al ritmo del World Tour. Y el diario de Paula Patiño en el equipo femenino ha sido muy positivo.

Por sus operaciones de la empresa en la región, la presencia de ciclistas latinoamericanos ha sido un imperativo, pero varios de ellos, por su temperamento, cultura ha chocado contra una escuadra que ha fallado en su dirección y manejo de grupo. Ambas partes han fallado.

Pero no se puede olvidar tampoco que los mayores triunfos del Movistar en la última década se la dieron los latinoamericanos... Quintana fue campeón del Giro 2014 y de La Vuelta a España 2017, además se subió a cuatro podios más (tres en el Tour y uno en el Giro), mientras Carapaz ganó el Giro en 2019.