Löw Battery

Después de 17 años al mando de la selección alemana, se anuncia oficialmente la salida del técnico apenas termine la Eurocopa, en julio. Según se conoció, fue el mismo Joachim Löw quien presentó la carta de renuncia a la Federación Alemana de Fútbol. Si bien es cierto que desde Rusia 2018 las cosas no vienen bien con el equipo, sorprende la noticia porque su contrato iba hasta el Mundial de Catar. Sus logros no fueron pocos, recuperando el nivel de un país que había decaído desde Italia 90 y que se había visto muy flojo en la final de Corea y Japón en 2002. Empezó en la “Mannshaft” a partir de 2004 como asistente de Jürgen Klinsman, consiguiendo juntos el tercer lugar en su reducto cuando Italia venció a Francia en 2006. Venía de ser campeón de la Bundesliga austriaca con el Wacker Innsbruck cuando Klinsman lo invitó a ser su asistente y asumió la absoluta después del Mundial ante el retiro de Jürgen. Fue delantero, de poca participación en primera división, pero con éxito en el Friburgo, donde marcó 82 goles antes de sufrir una lesión provocada por el arquero inglés Ray Clemens en la tibia, que lo llevó a retirarse prematuramente en 1995. Tal vez eso explica por qué siempre basó el juego de los teutones en una vocación incansable de ataque.

Ante la sensación de mejora con una base joven en la Copa Mundo y la negativa del entrenador principal de continuar, recibe la responsabilidad entonces de seguir con el proceso que culmina este año. Hansi Flick, hoy técnico del Bayern Múnich, fue su primer asistente, y muy rápido empezaron a cosechar satisfacciones como llegar a la final de la Eurocopa 2008 y la semifinal de Sudáfrica 2010 con la obtención del tercer lugar orbital.

Después vino Brasil y la consagración dejando al local en semis con siete goles en la bolsa y derrotando a Argentina en tiempo extra, con el gol de Götze. El declive se presentó a partir del Mundial ruso, donde salió eliminado en primera fase y se acrecentó al ser goleado por España el año pasado, en la Copa de Naciones de Europa a la par del inicio de la renovación de algunos nombres que lo acompañaron en la gloria.

En su momento, curiosamente por esos días recibíamos de manos de Ecuador también una solfa memorable, se rumoraba que la salida de su cargo era inminente, pero no fue así. Se dio a entender que sus dirigentes lo respaldaban plenamente. Con el tiempo se sabrá si la renuncia ya estaba acordada a raíz de aquel resultado y no quisieron romper el contrato inmediatamente. Son alemanes, hacen las cosas diferentes y generalmente bien. El sucesor en mi concepto debería ser Flick, pero conociendo a los bávaros es muy poco probable que quieran salir de él y menos con el suceso del Bayern por estos días después del sextete y proyectando un 2021 igual o mejor de prometedor. Entonces surgíó el nombre de Julian Naglesman, con una hoja de vida impecable y un estilo de juego acorde y evolucionado que se podría acomodar perfectamente a una sucesión correcta y correspondiente. Además, no debería existir mucha resistencia por parte del Leipzig para dejarlo salir. Un tercer candidato ante la negativa de Jürgen Klopp por su compromiso con el Liverpool sería Thomas Tuchel, pero recién llegó al Chelsea. Nombres tienen para escoger, pero superar a Löw no será fácil.