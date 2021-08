A Íngrid Valencia, víctima de una estafa, le quieren quitar su casa en Ibagué

Íngrid Valencia, boxeadora que participó en Tokio 2020 y que fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, denunció que está a punto de perder su casa tras ser víctima de una estafa.

Valencia aseguró que hace más de un año había comprado el predio y que había dado un adelanto de 150 millones de pesos. Ahora, denunció la boxeadora, tiene una orden de desalojo inmediato porque apareció un nuevo dueño de la casa que está reclamando la propiedad del inmueble.

Lea: James Rodríguez en Twitch: “No sé ni con quién juega Everton este fin de semana”

La pugilista le contó a el Diario El País de Cali que mientras ella esta en Tokio representando a Colombia en los Juegos Olímpicos a su casa llegó la orden para desocupar la vivienda, a pesar de que ella ya lleva aproximadamente un año viviendo allí.

“Llevo un año viviendo ahí y me encontré con la noticia llegando de Japón. Yo hice un negocio y esta persona no me da la cara y no me quiere devolver el dinero”, aseguró la deportista.

Según Valencia, ella pudo comprar la casa gracias a su carrera deportiva y sus triunfos en las competencias internacionales.

“Acabo de llegar de los Juegos Olímpicos de Tokio y con todas las medallas obtenidas desde Río de Janeiro hasta hoy, ahorré para comprarme una casa. Había una en remate en Ibagué que me interesó, hice negocio con la persona que dijo que era el titular, fui al banco y efectivamente así era. Le di 150 millones de pesos, él me entregó las llaves y dejó servicios y administración al día.”, aseguró la boxeadora en un vídeo compartido por el periodista Francisco Henao.

Más: Eliminatorias: Colombia vs Chile tendrá el 50% de aforo en Barranquilla

La denuncia q hace Ingrit Valencia, boxeadora colombiana q estuvo en los Olímpicos, y a quien le quieren tumbar con estaca y de pura viveza lo que se ganó en franca lid. pic.twitter.com/sQSrumCUS4 — Francisco Henao Bolí (@FranciscoHenao) August 19, 2021

Además, la deportista explicó en El País que ella esperaba firmar las escrituras cuando regresará de Japón para pagar la segunda parte de la casa.

Sin embargo, ahora le dicen que la vivienda tiene otro dueño y el juzgado de Ibagué le pide que abandoné el predio a la brevedad.

Según Andrés Burgos, abogado del Comité Olímpico Colombiano, en entrevista con diferentes medios de comunicación, todo parece indicar que el negocio se trató de una estafa.

Mire: A pesar de perder tiempo con Roglic, Egan Bernal terminó “contento” la etapa seis

“Parece que la compraventa de este hogar no fue legal porque no está consagrada en una escritura pública sino que se le engañó (a Íngrid Valencia) a través de la firma de una promesa de compraventa autenticada por notaría”, indicó Burgos.

La defensa de la boxeadora, que este jueves estuvo en el acto de homenaje que el presidente Iván Duque les hizo a los deportistas que participaron en Tokio 2020, lo asumirá el exministro de defensa Ernesto Lucena.