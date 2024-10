“A pesar de la crisis, lo más importante es que el baloncesto no pare”: Tomás Díaz

Titanes de Barranquilla, campeón en nueve de las últimas 10 ligas. Foto: Titanes de Barranquilla

Después del noveno título de Titanes de Barranquilla en el primer semestre de 2024 —nueve de diez posibles—, Tomás Díaz empezó a sospechar que había algo extraño. Por primera vez, en mucho tiempo, la directiva atlanticense dio por culminadas las obligaciones laborales de todo el equipo una vez se cumplió el objetivo. La actividad del club quedó en pausa hasta nuevo aviso, algo anormal para una institución acostumbrada a seguir de largo durante todo el año.

“Nada de lo que hicimos durante los últimos 10 campeonatos fue casualidad. Otros equipos paraban y se reunían hasta que volvía el torneo. Nosotros, no. Siempre planificamos nuestra estrategia de trabajo y nunca paramos de entrenar”, le explicó el entrenador a este diario en entrevista.

A pesar de la extrañeza, Díaz creía que la crisis de Titanes se podía superar. Sin embargo, las dudas se confirmaron hace un par de semanas cuando los dirigentes del equipo anunciaron que el cuadro más laureado de la era moderna del básquet colombiano, por problemas económicos, no participará en la nueva temporada, que empieza este sábado.

La ausencia de Titanes de Barranquilla, sumada a la de otros equipos como Búcaros, Cóndores de Cundinamarca, y Corsarios de Cartagena, abrió como nunca el debate sobre el difícil momento del baloncesto colombiano, con equipos que luchan para sobrevivir, y una dirigencia que hace malabares para que el campeonato se mantenga con vida.

Para Tomás Díaz, la nueva temporada y la ausencia de Titanes suponen varias reflexiones: “Lo más importante es que, a pesar de la crisis, el baloncesto no pare. El torneo debe seguir. Siempre que haya la posibilidad de que los jugadores puedan jugar, no hay que parar. Sería injusto que el torneo parara. Por otro lado, cada equipo tiene sus problemas. Titanes está pasando un bache económico y no está viendo recompensado todo el esfuerzo de los últimos años. La ausencia de Titanes demuestra que hay cosas por cambiar, pero el baloncesto debe seguir a pesar de todo. Todos deben asumir su responsabilidad y replantear lo mejor para que la situación mejore”.

La crisis, para el estratega, no es solo del deporte de la pelota naranja: “Las carencias no son exclusivas del baloncesto colombiano, son del deporte colombiano. En general, los deportistas están pasando por un gran bache con respecto a patrocinios y apoyos. Todo lo que está pasando a nivel institucional, la falta de recursos, nos deja pensando. Sin dinero será difícil, desde nuestro lado, que se haga un baloncesto de calidad. No es un secreto que en Colombia la mayoría de los recursos se los lleva el fútbol. El resto de deportes quedamos relegados y nuestras expectativas son muy cortas. No solo debe cambiar el baloncesto, debe cambiar el deporte nacional”.

Sobre la cercanía del baloncesto con el público, uno de los puntos más críticos en medio de todo lo sucedido, Díaz aseguró que el básquet se ha quedado corto al momento de acercarse al gran público. “Es una realidad. La difusión de la liga, los horarios y la estructura económica influyen en que la gente no sienta amor por los equipos. Por eso no se llenan los coliseos y por eso la gente no va a la cancha. Hay que seguir construyendo una cultura basquetera. No solo es público, también necesitamos que más patrocinadores se unan a este hermoso deporte”.

Empieza la Liga

A pesar de la tormenta, la buena noticia es que el torneo seguirá adelante, aunque con un formato reducido. Siete equipos competirán por el título: Piratas de Bogotá, Motilones del Norte, Cimarrones, Caribbean, Toros del Valle, Paisas, y Sabios de Caldas. Sin Titanes en el panorama, la lucha por el campeonato se presenta más abierta que nunca.

“Mirando las nóminas, me parece que Motilones del Norte, con Richard Ortega como entrenador, ha armado un equipo fuerte. Recuperaron a Juan Rosario y Jeremy Smith, y sumaron a jugadores como Jaison Valdez, Luis Ángel Ramos y William Cabezas. También tienen a José Lozano, que estaba con nosotros, y a Jhon Chiquillo Hernández, un ganador. Con esta nómina, pueden pelear el título”, explica Tomás Díaz.

Sin embargo, el experimentado entrenador también ve a otros contendientes: “Piratas de Bogotá y Toros del Valle son equipos bien armados, y Caribbean también podría dar la sorpresa, aunque no tengan toda su nómina completa”.

Sin la presencia dominante de Titanes, los otros equipos se sienten con más posibilidades de alcanzar el título. Lo más importante es que el baloncesto no parará. Desde esa base, se debe construir una liga que pueda superar los momentos difíciles, y garantizar su supervivencia a largo plazo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador