Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Abel Aguilar: “En tiempos de crisis, necesitamos defender el derecho al deporte”

El exjugador de la selección de Colombia es uno de los impulsores de la ley que busca fortalecer el financiamiento del deporte en el país más allá de los recursos públicos.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
28 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.
Abel Aguilar es embajador de la Fundación Selección Colombia.
Abel Aguilar es embajador de la Fundación Selección Colombia.
Foto: Cortesía Fundación Selección Colombia - Jimmy Camacho / Águilas Soccer

La cancha de Abel Aguilar hoy es otra. Atrás quedaron los tiempos de la selección de Colombia, del fútbol de Europa y de la élite del balompié mundial. Él, que supo ser referente de una camada histórica para el balompié colombiano, ha empezado a moverse por el campo de la política pública. Desde hace cinco años, el exfutbolista impulsa el reconocimiento del deporte para el desarrollo, una corriente que entiende la actividad física no solo como competencia, sino como herramienta educativa y social. En ese camino, ha sido una de las voces que...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Abel Aguilar

Fútbol Colombiano

Deporte Colombiano

Presupuesto Deporte

Ley 2490

Ley 2490 Deporte Colombiano

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.