Abel Aguilar: “En tiempos de crisis, necesitamos defender el derecho al deporte”

Abel Aguilar es embajador de la Fundación Selección Colombia. Foto: Cortesía Fundación Selección Colombia - Jimmy Camacho / Águilas Soccer

La cancha de Abel Aguilar hoy es otra. Atrás quedaron los tiempos de la selección de Colombia, del fútbol de Europa y de la élite del balompié mundial. Él, que supo ser referente de una camada histórica para el balompié colombiano, ha empezado a moverse por el campo de la política pública. Desde hace cinco años, el exfutbolista impulsa el reconocimiento del deporte para el desarrollo, una corriente que entiende la actividad física no solo como competencia, sino como herramienta educativa y social. En ese camino, ha sido una de las voces que...