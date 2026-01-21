Abierto de Australia: records, leyendas, historia y todo lo que debe saber del torneo

Carlos Alcaraz, en la pista del Abierto de Australia. Foto: EFE - JAMES ROSS

El Abierto de Australia es mucho más que el primer Grand Slam del calendario. Es el torneo que marca el pulso de la temporada, el que mide el estado real del tenis tras el receso y el que históricamente ha servido como laboratorio de cambios, innovaciones y grandes gestas en la historia del deporte blanco.

La edición 2026 ya está en marcha y lo hace con un cuadro masculino claramente definido en la cima: el campeón vigente Jannik Sinner y su gran némesis generacional, Carlos Alcaraz, parten como los grandes favoritos. En...