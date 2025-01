Zverev, tras el retiro de Djokovic: “No abucheen a un jugador, mucho menos a Novak”

Alexander Zverev (izquierda) abraza a Novak Djokovic luego de que este le comunicara que se retiraba de la semifinal del Abierto de Australia. Foto: EFE - JOEL CARRETT

El serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, se retiró este viernes lesionado tras perder el primer set de la semifinal del Abierto de Australia contra el alemán Alexander Zverev, que disputará la final del domingo.

La leyenda de 37 años, diez veces campeón en Melbourne, saltó a la pista con un vendaje en la pierna izquierda, que se había lesionado en los cuartos de final del miércoles ante el español Carlos Alcaraz.

Pero justo después de ceder el primer set, con marcador de 7-6 (7/5), Djokovic se acercó al alemán para comunicarle que no podía continuar y abandonó al poco la pista bajo los silbidos de parte del público.

El número dos del mundo, que pidió a los espectadores respetar a su rival, disputará así su primera final en Melbourne ante el ganador del duelo entre Jannik Sinner y Ben Shelton.

Durante una hora y 20 minutos, ambos jugadores libraron una intensa batalla, en la que Nole tuvo que salvar cinco bolas de ruptura para llevar a su rival hasta el desempate.

En un tie break muy igualado y con un parcial de 6-5, el serbio remató una volea a la red y entregó así el primer set al alemán.

A sus 27 años, Zverev intentará el domingo hacer bueno el dicho de “a la tercera va la vencida” tras las finales de Grand Slam perdidas en el Abierto de Estados Unidos (2020) y en Roland Garros (2024).

¿Qué dijo Zverev sobre el retiro de Novak Djokovic del Abierto de Australia?

Luego de la salida de Djokovic, y tras quedar sorprendido por lo sucedido, el alemán Zverev pidió respeto por su rival al ver que fue abucheado: “Por favor, no abucheen a ningún jugador, y mucho menos a Novak. Ha hecho todo lo imaginable por este deporte, ha intentado competir a pesar de sus problemas, sé que pagaron una entrada, pero lleva 20 años dando todo por este deporte y ganó este torneo con el abdominal roto. Muestren un poco de amor”.

“He tenido que hacer el mejor set del torneo para ganarle estando él lesionado. Es demasiado bueno. No hay nadie a quien respete más en el circuito que a Novak Djokovic. Siempre pude enviarle un mensaje o llamarlo cuando las cosas no iban bien. Me ayudó mucho”, concluyó Zverev.

