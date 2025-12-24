Acá no cae nieve en Navidad: así se prepara Colombia para los Juegos Olímpicos de Invierno

Laura Vargas, la representante colombiana que espera llegar a los Olímpicos. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Colombia volverá a estar en la cita máxima del deporte invernal. En Milano Cortina 2026, el país participará en sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos, tras las experiencias de Pyeongchang 2018 y Pekín 2022. Si en esas ediciones la delegación llevó tres atletas, para Italia el cálculo apunta a dos cupos. Las expectativas, reconoció para El Espectador Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), eran más altas, pero la presencia del país, aunque reducida en comparación con el inmediato pasado, confirma un...