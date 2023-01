Adrián Córdoba: el hijo de Óscar que brilla en el baloncesto

Adrián Córdoba de 14 años de edad. Foto: Juan Pablo Vélez

Tal y como lo hacía en su época de arquero activo, Óscar Córdoba intentaba acomodarse a un palo y coger el mejor ángulo. No era un balón, pero sí su moderno celular para hacer las tomas precisas de su hijo Adrián, quien deleitaba al público con sus maniobras en la final del reto nacional 3X3 de baloncesto, en el marco de la Feria Deportiva Cal, la semana pasada.

Le puede interesar: United Cup: Estados Unidos venció a Italia y ganó el torneo inaugural

Adentro, en las canchas adaptadas de baloncesto en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, el muchacho sobresalía por su talla y facilidad para encestar la pelota naranja, mientras sus rivales, de menor talla, miraban desconcertados.

No era difícil identificarlo. El gran parecido físico y sus 1.87 metros de estatura delataban la razón de la presencia de la familia Córdoba, aunque apenas tiene 14 años de edad. Cualquier entrenador de arqueros haría lo imposible por tenerlo bajo su mando, pero Adrián decidió que ese no era su deporte y hoy es figura con las selecciones de baloncesto de Bogotá y de Colombia Sub 17.

Cada que quería, la pelota naranja iba a la canasta, y estaba mucho más motivado porque desde las graderías móviles lo veían sus familiares: abuelita, mamá, hermana y su padre. Para qué más.

Adrián estaba muy chico cuando su papá se retiró del fútbol, después de jugar en Deportivo Cali, Nacional, Quindío, América, Once Caldas, Millonarios, Boca Juniors de Argentina, Peruggia de Italia, Besiktas y Antalyaspor de Italia, y la selección de Colombia, pero conoce su historia y sabe que fue uno de los grandes jugadores de nuestro país.

Le recomendamos: Gerard Piqué y su King’s League: la ilusión de revolucionar el fútbol

“Realmente disfruto mucho el juego, me apasiona. Ya pasé en altura a mi papá. Chévere que la familia esté apoyándome”, dijo al clasificarse para la disputa del título con su equipo, Esbar, tras derrotar a Madboy.

Nació en Cali y expresa por qué no quiso buscar un futuro en el fútbol: “Me gustó más el básquet, porque es más rápido y tiene más acción, el fútbol todavía me gusta, pero prefiero el básquet. Al comienzo era arquero. En el colegio sí juego con mis amigos”, añadió Adrián.

Sin embargo, aunque él también habría podido seguir ese camino, hoy prefiere que lo vean en otro rectángulo, en de piso duro y utilizando sus manos solo para hacer pases o anotar.

Le sugerimos: Miguel Ángel López ya tiene equipo, correra en Colombia con el Team Medellín

Sobre el torneo, Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación, señaló que “es muy importante este espacio que se está generando en la Unidad Deportiva, en este caso el baloncesto 3X3, un gran evento deportivo”. Y con respecto a Adrián aseguró: “cada uno hace su carrera deportiva, en este caso él está en el baloncesto y esperamos que siga teniendo buenos resultados”.

El hijo menor de Óscar adelanta octavo grado en el Colegio Nueva Granada, en Bogotá, en el que tiene buenas notas. “He faltado mucho a clase por el deporte, jugué con selección Bogotá y Colombia este año. Antes era buen arquero, mi hermana lo es y mi papá ha sido uno de los importantes en Colombia”, señala el basquetbolista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador