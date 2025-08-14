Al paso de Michael Jackson, la selección de baloncesto prepara la Americup

Michael Jackson, referente de la selección de Colombia. Foto: FIBA

Hay noches que nunca se olvidan y una de las que más atesora Michael Jackson Wright fue el día en el que, por primera vez, Colombia derrotó a Brasil. Fue hace tres años, en las eliminatorias al Mundial de 2023. Al Coliseo Elías Chegwin, en Barranquilla, no le cabía una persona más en las graderías y la selección nacional se jugaba, contra una de las grandes potencias de la región, la posibilidad de seguir en carrera. Antes, en esas clasificatorias, solo habían ganado un partido, contra Chile, y la misión de derrotar a los brasileños se veía...