No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Al paso de Michael Jackson, la selección de baloncesto prepara la Americup

El combinado nacional empieza hoy en Cali su triangular de preparación final para el torneo de la más importante del continente, que comenzará la próxima semana en Nicaragua. Esta es la historia de uno de los principales referentes del cuadro colombiano.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Michael Jackson, referente de la selección de Colombia.
Michael Jackson, referente de la selección de Colombia.
Foto: FIBA

Hay noches que nunca se olvidan y una de las que más atesora Michael Jackson Wright fue el día en el que, por primera vez, Colombia derrotó a Brasil. Fue hace tres años, en las eliminatorias al Mundial de 2023. Al Coliseo Elías Chegwin, en Barranquilla, no le cabía una persona más en las graderías y la selección nacional se jugaba, contra una de las grandes potencias de la región, la posibilidad de seguir en carrera. Antes, en esas clasificatorias, solo habían ganado un partido, contra Chile, y la misión de derrotar a los brasileños se veía...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Michael Jackson

Baloncesto Colombiano

Selección Colombia Baloncesto

Colombia Baloncesto

Noticias Baloncesto Colombiano

Partidos Selección Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar