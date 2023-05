Alcaraz con paso firme en el Masters 1000 de Madrid

MADRID, 02/05/2023.- El tenista español Carlos Alcaraz celebra su victoria ante el alemán Alexander Zverev en su partido de octavos de final del Mutua Madrid Open este martes en la Caja Mágica en Madrid. EFE/ Chema Moya Foto: EFE - Chema Moya

El español Carlos Alcaraz continúa con paso firme en el Masters 1000 de Madrid, donde ya está en cuartos de final tras arrollar este martes al alemán Alexander Zverev 6-1, 6-2 en una reedición de la final del pasado año.

“He jugado a un gran nivel, no le he dejado dominar, he ido al ataque todo el rato, y sobre todo, he restado muy bien”, afirmó el número dos del mundo tras una hora y 22 minutos de partido.

“Hoy he estado muy fino, no le he dejado prácticamente tiempo para nada”, añadió Alcaraz, reciente ganador en el torneo de Barcelona.

El último ganador del Open de Estados Unidos rompió el servicio del alemán para ponerse 2-0 por delante y confirmar con su saque el 3-0.

La ventaja fue insuperable para Zverev, que vio cómo en el sexto juego el español le remontó un 40-0 abajo para acabar rompiendo su servicio y cerrar la manga con su saque.

Zverev lo intentó de todas las maneras, pero no encontró la forma de hacer daño a un Alcaraz sólido y más confiado tras las dudas de su debut frente al finlandés Emil Ruusuvuori el pasado viernes.

En el segundo set, Zverev mejoró, pero solo pudo aguantar hasta el quinto juego en que Alcaraz volvió a romperle el servicio con su segunda bola de break para ponerse por delante 3-2 y ganar los tres juegos siguientes.

Era difícil superar la final del año pasado, pero Carlos Alcaraz lo ha hecho.



🔥 El murciano destroza a Zverev (6-1, 6-2) y se mete en cuartos de final de la vía rápida.



💥 'Carlitos' solo le ha dejado hacer ¡3 juegos! a uno de los mejores del mundo. #MMOPEN #TenisRTVE pic.twitter.com/vLVVvgzB8l — Teledeporte (@teledeporte) May 2, 2023

Esperando a Kachanov

Alcaraz se medirá por una plaza en semifinales al ruso Karen Kachanov, que venció este martes a su compatriota y reciente ganador en Montecarlo Andrey Rublev 7-6 (10/8), 6-4.

El ruso Aslan Karatsev dio la sorpresa del día al eliminar al número tres del mundo Daniil Medvedev 7-6 (7/1) y 6-4 y se medirá en cuartos al chino Zhizhen Zhang, que se impuso al estadounidense Taylor Fritz 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (10/8).

Karatsev, procedente de la ronda clasificatoria, superó en una hora y 36 minutos a un Medvedev que volvió a demostrar que el polvo de ladrillo no es su superficie favorita.

El número tres del mundo, que se quejó de tener que jugar en la segunda pista de la Caja Mágica, rompió pronto el servicio de su rival, pero Karatsev respondió inmediatamente para ponerse 2-2.

A partir de ahí mantuvieron su saque para mandar el partido al tie-break, donde Karatsev se impuso con autoridad.

En el segundo set, Karatsev, número 121 del mundo, rompió el saque de Medvedev para ponerse 3-2 consiguiendo una ventaja suficiente para acabar llevándose la manga y el partido.

El alemán Daniel Altmaier ganó al español Jaume Munar 6-3 y 6-0 y se medirá en cuartos al croata Borna Coric vencedor del español Alejandro Davidovich 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/5).

