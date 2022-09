Alcaraz perdió en su estreno como nuevo número uno del mundo

Carlos Alcaraz fue derrotado 7-6 (7/3), 4-6 y 2-6. Foto: EFE - Kai Försterling

Carlos Alcaraz cayó este viernes en su estreno como número uno del mundo contra el canadiense Félix Auger-Aliassime en la eliminatoria de la Copa Davis.

El español, reciente campeón del US Open, empezó con fuerza el encuentro y, tras un juego parejo entre ambas partes, la primera manga se alargó a un tie-break. No obstante, Alcaraz logró imponerse contra el canadiense y ganó el primer set 7-6 (7-3).

Félix Auger-Aliassime, actual número 13 en el escalafón de la ATP, logró voltear el juego, llevándose el segundo set por 6-4. En la tercera y definitiva manga, el canadiense quebró en dos ocasiones consecutivas el servicio del español y tomó el poder total del partido. Tras el dominio de Auger-Aliassime, Alcaraz terminó por ceder y perdió el último parcial del encuentro por 2-6.

Después de un juego de dos horas y 50 minutos, Auger-Aliassime ganó 6-7 (3/7), 6-4 y 6-2 le dio el primer punto a Canadá.

“Estoy dolido por la derrota y por no darle la victoria a España, pero a la vez satisfecho. Como es normal no he llegado al cien por cien físicamente, pero he jugado un buen partido, se me ha escapado por pequeños detalles. Lo he dejado todo en la pista y no me puedo reprochar nada a mí mismo”, dijo Alcaraz en la rueda de prensa después del partido.

