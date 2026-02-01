Carlos Alcaraz campeón de Australian Open 2026: La colección completa, a los 22 años

Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en la final del Australian Open y, con 22 años, se convirtió en el jugador más joven de la era abierta en ganar los cuatro torneos de Grand Slam. Foto: EFE - JOEL CARRETT

Novak Djokovic había jugado 10 finales del Abierto de Australia y las había ganado todas. Carlos Alcaraz volvió a Australia sabiendo que ese era el último casillero vacío de su carrera. El domingo, en la madrugada colombiana, esas dos certezas chocaron en el Rod Laver Arena. La fuerza joven ganó la pulseada y se adjudicó su primer trofeo en Melbourne.

Alcaraz remontó para vencer a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en tres horas y dos minutos y ganar por primera vez el Abierto de Australia. Con 22 años, se convirtió en el jugador más joven de la...