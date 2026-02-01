Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Carlos Alcaraz campeón de Australian Open 2026: La colección completa, a los 22 años

Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en la final del Australian Open y, con 22 años, se convirtió en el jugador más joven de la era abierta en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
02 de febrero de 2026 - 03:09 a. m.
Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en la final del Australian Open y, con 22 años, se convirtió en el jugador más joven de la era abierta en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.
Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en la final del Australian Open y, con 22 años, se convirtió en el jugador más joven de la era abierta en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.
Foto: EFE - JOEL CARRETT

Novak Djokovic había jugado 10 finales del Abierto de Australia y las había ganado todas. Carlos Alcaraz volvió a Australia sabiendo que ese era el último casillero vacío de su carrera. El domingo, en la madrugada colombiana, esas dos certezas chocaron en el Rod Laver Arena. La fuerza joven ganó la pulseada y se adjudicó su primer trofeo en Melbourne.

Alcaraz remontó para vencer a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en tres horas y dos minutos y ganar por primera vez el Abierto de Australia. Con 22 años, se convirtió en el jugador más joven de la...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Nole Djokovic

Djokovic

Alcaraz vs. Djokovic

Carlos Alcaraz

Final Australia Open 2026

Australian Open 2026

Australia open 2026

FInal Abierto de Australia 2026

Jannik Sinner

Final Masculina Australia Open

A qué hora es la final del Australia Open 2026

Dónde ver la final del Australia Open 2026

Melbourne

Rod Laver Arena

Disney plus

Alcaraz campeón

Carlos Alcaraz campeón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.