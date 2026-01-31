Logo El Espectador
Alcaraz vs. Djokovic, nueva edición de un choque generacional en el Abierto de Australia

Melbourne vuelve a ser escenario de un duelo que enfrenta al tenista más dominante de la historia con uno de los llamados a marcar la próxima década.

Daniel Bello
Daniel Bello
31 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Foto: EFE - Juanjo Martín

El Abierto de Australia 2026 ofrece una final que resume el presente y el futuro del tenis masculino. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vuelven a encontrarse en un partido decisivo de Grand Slam, esta vez en Melbourne, tras recorridos exigentes y semifinales maratónicas.

Más allá del título, el duelo simboliza un choque generacional que ya es recurrente. El joven español que busca consolidar una era propia frente al campeón histórico que se resiste a ceder el trono. Sus antecedentes, su respeto mutuo y el contexto del circuito convierten esta...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

