Alcaraz vs. Djokovic, nueva edición de un choque generacional en el Abierto de Australia

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: EFE - Juanjo Martín

El Abierto de Australia 2026 ofrece una final que resume el presente y el futuro del tenis masculino. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vuelven a encontrarse en un partido decisivo de Grand Slam, esta vez en Melbourne, tras recorridos exigentes y semifinales maratónicas.

Más allá del título, el duelo simboliza un choque generacional que ya es recurrente. El joven español que busca consolidar una era propia frente al campeón histórico que se resiste a ceder el trono. Sus antecedentes, su respeto mutuo y el contexto del circuito convierten esta...