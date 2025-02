Alerta en MotoGP: Jorge Martín tiene múltiples fracturas tras brutal caída

Sepang (Malaysia), 05/02/2025.- Spanish MotoGP rider Jorge Martin of Aprilia Racing reacts in his team's garage during Sepang MotoGP Official Test day in Petronas Sepang International Circuit, Malaysia, 05 February 2025. (Motociclismo, Ciclismo, Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

Foto: EFE - FAZRY ISMAIL