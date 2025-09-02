No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Alerta por falta de recursos: deportistas en Colombia se unen por su presupuesto

Atletas, entrenadores y dirigentes de todo el Sistema Nacional del Deporte, olímpico y paralímpico, se concentraron en la Plaza de Bolívar para reclamarle al gobierno por la fuerte reducción presupuestal al sector.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
02 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Una de las banderas de la manifestación.
Una de las banderas de la manifestación.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ayer la Plaza de Bolívar fue escenario de una protesta inédita: medallistas olímpicos y paralímpicos, dirigentes, entrenadores y decenas de deportistas de diferentes federaciones se reunieron para rechazar el recorte presupuestal que el Gobierno proyecta en su nueva ley de financiamiento. La medida, justificada por la crisis fiscal que atraviesa el país, reduciría el presupuesto del Ministerio del Deporte a poco más de 300.000 millones de pesos en 2026, cifra muy austera frente a los $1,3 billones que tuvo en 2024 y los $464.000 millones...

