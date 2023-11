Anthony Zambrano, descalificado, perdió el bronce que había hecho en los Panamericanos

Anthony Zambrano de Colombia en la prueba 400 metros. Foto: EFE - Osvaldo Villarroel

Las expectativas no fueron cumplidas. Anthony Zambrano no pudo refrendar el oro que había logrado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El colombiano, este miércoles en una noche bastante fría en Santiago, marcada por una leve lluvia, quedó tercero en la prueba de los 400 metros en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. El ganador fue el brasileño Lucas Conceicao.

En teoría, Anthony Zambrano había ganado bronce, pero se lo quitaron por invadir la línea de uno de sus contrincantes en medio de la prueba.

Así lo anunció la organización de los Juegos Panamericanos en los altavoces del Estadio Nacional, donde se realizan las pruebas del atletismo.

Además, lo confirmaron en el reporte oficial de la competencia, en el que informaron que el colombiano cometió la falta TR17.3.1 del reglamento internacional: infracción de línea.

De esta manera, el podio terminó con el brasileño Conceicao primero, el mexicano Luis Avilés, segundo, y el chileno, en lugar de Zambrano, tercero.

Fue lo mismo que le pasó en el Mundial de Budapest, en el que también anularon su resultado por la misma falta.

Mal resultado para el colombiano, una de las estrellas de la delegación nacional. En zona mixta, tras la competencia, el guajiro aseguró a El Espectador que no está en su mejor nivel por causa de las lesiones que han mermado su rendimiento en los últimos tiempos.

En la rama femenina, Evelis Aguilar hizo bronce al llegar tercera por detrás de la chilena Martina Weil, la hija de Ximena Restrepo.

“No tuve tiempo para recuperarme y dar el resultado esperado”: Anthony Zambrano

Antes de saber que su resultado había sido anulado, Zambrano habló con la presa en Santiago de Chile, entre esos medios, El Espectador.

“Le doy gracias a mi equipo de trabajo y a Colombia por su apoyo. Lo importante es que estoy de nuevo aquí y dando lo mejor por mi país”, dijo.

El atleta guajiro explicó su situación física: “Llevo años con la misma lesión. No he parado, seguimos entrenando y con más competencias. A Chile vine a hacer una competencia y me tocó hacer dos. Esa segunda prueba no me dejó recuperarme y por eso no pude dar lo mejor hoy en esta final”.

🥉🇨🇱👏 GRANDE, MARTÍN!!



Tras la descalificación del colombiano Anthony Zambrano, Martín Kouyoumdjian se quedó con el bronce en los 400 metros planos masculinos.



Además, Zambrano también habló de su cupo en los Juegos Olímpicos, justas para las cuales todavía no ha conseguido la marca mínima: “Quiero enfocarme en los Olímpicos, pero no tengo afán, ni prisa. Ya llegará mi momento de clasificar. Los últimos seremos los primeros”.

“Estoy presente representando a mi país. No es el resultado que quería, pero lo importante es recuperarme”, agregó.

