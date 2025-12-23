Antonio Cervantes “Kid Pambelé” cumple 80 años: la historia de nuestro primer gran rey

El legendario "Kid Pambelé". Foto: El Espectador

A Antonio Cervantes Reyes —a quien Colombia y el mundo del boxeo conocen como Kid Pambelé— la gloria le llegó la noche del 28 de octubre de 1972. Fue en el Gimnasio Nuevo de Ciudad de Panamá, en el décimo asalto de la pelea contra Alfonso Peppermint Frazer, por el título de la división de los wélter ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo. En su edición del día siguiente, El Espectador resumía así los 75 segundos que duró el asalto de la victoria: “Cervantes tira izquierda a la cara. Fuerte respuesta de Frazer, quien cae para conteo de...