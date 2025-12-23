Logo El Espectador
Antonio Cervantes “Kid Pambelé” cumple 80 años: la historia de nuestro primer gran rey

Por el aniversario de uno de los deportistas más importante de la historia de Colombia, compartimos uno de los capítulos del libro recién lanzado de los 65 años de El Deportista del Año.

Hugo García Segura
23 de diciembre de 2025 - 12:36 p. m.
El legendario "Kid Pambelé".
Foto: El Espectador

A Antonio Cervantes Reyes —a quien Colombia y el mundo del boxeo conocen como Kid Pambelé— la gloria le llegó la noche del 28 de octubre de 1972. Fue en el Gimnasio Nuevo de Ciudad de Panamá, en el décimo asalto de la pelea contra Alfonso Peppermint Frazer, por el título de la división de los wélter ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo. En su edición del día siguiente, El Espectador resumía así los 75 segundos que duró el asalto de la victoria: “Cervantes tira izquierda a la cara. Fuerte respuesta de Frazer, quien cae para conteo de...

@hgarciasegurahgarcia@elespectador.com

ERWIN JIMENES(18151)Hace 19 minutos
Grande Pambele.
