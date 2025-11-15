15 de noviembre de 2025 - 08:00 p. m.
Así fue el día en el que Pambelé detuvo el mundo con un solo golpe
Esta es la historia de Antonio Cervantes, más conocido como Kid Pambelé, el campeón que cambió la historia del deporte colombiano con sus puños. Uno de los mejores boxeadores de la historia es de Colombia. Y vino de las calles de Chambacú, de vender pescado en Palenque, para consagrarse como el mejor peso wélter junior de todos los tiempos.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación