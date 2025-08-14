Armand Duplantis: el atleta que se burla de la lógica del deporte

Duplantis, antes de su nuevo récord. Foto: EFE - Tamas Vasvari

Armand Duplantis no para de sorprender al mundo. El sueco volvió a inscribir su nombre en la historia al establecer un nuevo récord mundial de salto con pértiga con una marca de 6,29 metros, superando en un centímetro el registro que él mismo había fijado el pasado 15 de junio en Estocolmo.

El campeón olímpico de 25 años lo consiguió en su segundo intento, tras superar primero los 6,11 metros, y suma ya trece plusmarcas universales desde que en febrero de 2020 arrebató el récord al francés Renaud Lavillenie con un salto de 6,17 metros en...