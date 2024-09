¡Ascenso confirmado! David Alonso correrá en Moto2 con el Aspar Team en 2025

El piloto colombiano de Moto3 David Alonso durante el Gran Premio de Aragón, duodécima cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad, este domingo en el circuito MotorLand de Alcañiz (Teruel). Foto: EFE - Javier Cebollada

¡Grandes noticias! La escudería española Aspar Team confirmó este martes en la mañana el ascenso del piloto David Alonso al Mundial de Moto2.

“Ya tenemos a nuestro primer piloto de Moto2 para 2025″, aseguró el Aspar Team en un divertido video con el director deportivo de la escudería, el español Nico Terol.

“Es un gran momento para subir a Moto2 y espero hacerlo con el título de Moto3. Es un orgullo dar este paso junto a este equipo que lo siento como una familia y espero seguir creciendo con ellos para lograr más éxitos”, aseguró Alonso.

El colombiano de origen español continúa como líder del Mundial de Moto3 y este domingo acabó en la cuarta posición del Gran Premio de Aragón, que se disputó en el circuito Motorland de Alcañiz.

Suma 237 puntos, 75 unidades de ventaja sobre el segundo clasificado, que ahora es el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), al desbancar al español Iván Ortolá (KTM) de esa posición.

El colombiano es el principal candidato en la pelea por el título. Su buen rendimiento a lo largo de la temporada, con siete victorias y cinco pole positions, lo ubican como el rival a vencer a falta de ocho carreras para terminar la temporada. Se convirtió, además, en el primer piloto que completa la progresión dentro del equipo Aspar, desde el Campeonato de España hasta la categoría de Moto2.

Para Alonso será la octava temporada con el equipo desde que debutara en 2018 en el Campeonato de España y, desde entonces se ha proclamado campeón en tres ocasiones, en el nacional de 85GP en 2018, la ‘European Talent Cup’ en 2020 y la ‘Red Bull Rookies Cup’ en 2021. Después de dos temporadas en JuniorGP, Alonso subió al Mundial de Moto3 con 16 años.

El propietario del equipo, el cuatro veces campeón del mundo de motociclismo Jorge Martínez ‘Aspar’ ha comentado que “David es el máximo exponente del trabajo que llevamos haciendo con la cantera en los últimos años y es una alegría poder decir que el año que viene será uno de nuestros pilotos de Moto2, pues ha crecido con nosotros y ha llegado a un nivel altísimo en Moto3″.

Alonso se ilusiona con ser campeón mundial de Moto3

Colombia llevaba varios años sin sonar en el motociclismo hasta que David Alonso se consagró el año pasado como el mejor novato de la temporada, al alcanzar el tercer lugar en el Mundial de Moto3. Sumó 245 puntos, 29 unidades menos que el español Jaume Masià, quien fue el campeón.

El piloto colombiano logró victorias en los Grandes Premios de Gran Bretaña, Cataluña, San Marino y Tailandia. El Parce, como lo conocen en el circuito, se metió en el podio en ocho ocasiones y registró cuatro veces la vuelta más rápida.

Por su buen desempeño fue galardonado en los premios Altius como promesa del año en los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos y homenajeado en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar.

Colombia, en el mapa del motociclismo mundial

“Aunque haya pasado toda la vida en España, tengo raíces colombianas, para mí es muy importante representar al país de mi madre. Quiero llevar todos los logros posibles a Colombia, como la primera victoria en un campeonato mundial”, dijo Alonso.

Su camino en esta disciplina empezó cuando era niño, y sus padres le compraron una minimoto china barata, para ver si de verdad le gustaba esta disciplina. Creció viendo a su ídolo, el español Marc Márquez, seis veces campeón del mundo en la categoría MotoGP, y supo que dedicaría su vida al motociclismo.

“Siempre me lo he tomado muy en serio desde pequeñito. Al principio era una afición, pero cada vez que entrenaba era exigente conmigo mismo, y si lo hacía mal me cabreaba”, añadió.

Cuesta imaginar qué pasa por la mente de un chico de 18 años para querer conducir cada fin de semana a 250 km/h. David Alonso asegura que es una sensación de adrenalina que lo hace sentirse vivo. La primera vez sintió respeto y algo de miedo, pero a su corta edad ya se acostumbró, y confiesa que es una emoción a la que se volvió adicto. Cada vez quiere ir más y más rápido.

“Trato de crear una conexión con la moto para estar en sintonía moto y piloto, y que sean uno solo. Así, a la hora de frenar y de todo, la cuido para que me respete y me aguante toda la carrera”.

