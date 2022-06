Así es la lesión que puso en duda el futuro de Rafael Nadal

Rafael Nadal sufre del síndrome de Muller-Weiss desde los 18 años. / AFP Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

El tenista español dejó dudas sobre su futuro tras ganar el Roland Garros este domingo. El máximo ganador de torneos de Grand Slam arrastra desde hace más de una década un problema en su pie izquierdo conocido como síndrome de Muller-Weiss, una enfermedad degenerativa.

“No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones”, declaró Nadal tras vencer con contundencia a Casper Ruud en la final del abierto de París.

El síndrome de Müller-Weiss es una anomalía en el desarrollo del escafoides tarsiano, un hueso del arco del pie que es fundamental para el movimiento.

El tenista español padece esta patología desde que tenía 18 años. La enfermedad hace que el hueso de su pie izquierdo se tense, pierda su vascularización (desarrollo de vasos sanguíneos) y se necrose. Su caso es inusual, pues los efectos suelen aparecer en personas mayores de 40 y en ambos pies.

Más sobre tenis: ¿Y si este fue el último Roland Garros de Rafael Nadal?

La lesión en cuestión carece de cura por el momento. Por eso los doctores del tenista se han enfocado en calmarle el dolor y hacerle terapia para que pueda estar a ritmo de competencia. No obstante, la dolencia hace que competir al más alto nivel no solo sea más difícil, sino que los tiempos de recuperación sean cada vez más largos e inciertos.

El riesgo que corre Nadal de seguir con su carrera en el más alto nivel es que el hueso de su pie se fragmente y le produzca una artrosis de manera crónica. Por este motivo, el actual número 4 del escalafón mundial no solo tiene comprometida su carrera deportiva, sino también la posibilidad de caminar con normalidad tras colgar la raqueta.

Le puede interesar: Tras ganar el Roland Garros, Rafael Nadal ascendió en el Ranking ATP

“No estoy lesionado, vivo con una lesión”, declaró Nadal días antes de la final del abierto de París. Nadal confesó que de no ser por los antiinflamatorios no podría entrenar y que gracias a ellos es que no cojea. El receso del tenista llegó tras uno de sus mejores arranques de temporada. Además del Roland Garros, el español ganó el Abierto de Australia y los ATP de Melbourne y Acapulco.

El máximo ganador del Roland Garros se someterá esta semana a un tratamiento para determinar si puede extender su carrera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador