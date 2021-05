Así está el panorama del baloncesto en Colombia

José Tapias, presidente de Piratas, habló para El Espectador y contó detalles del trabajo conjunto del Gobierno y los equipos de la liga de cara al regreso de las competiciones.

La semana pasada, la División Profesional de Baloncesto de Colombia se reunió con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para buscar alternativas a la realización de la Liga Profesional en este 2020. El martes los ocho equipos interesados en participar en el campeonato —Titanes de Barranquilla, campeón defensor, Academia de la Montaña de Medellín, Cimarrones del Chocó, Cóndores de Cundinamarca, Búcaros de Bucaramanga, Fastbreak del Valle, Piratas de Bogotá y Sabios de Manizales— estuvieron dialogando para organizar el protocolo de regreso a entrenamientos y, asimismo, la posibilidad de incluir dos equipos más al certamen, que, si las circunstancias lo permiten, podría empezar a mediados de octubre en una sola sede.

José Tapias, presidente del equipo Piratas de Bogotá, habló para El Espectador y dttio a conocer el presente del equipo y la manera en que se están organizando los clubes, la División Profesional y la Federación Colombiana de Baloncesto para disputar la liga lo más pronto posible.

Tapias, quien considera que hay una especie de saturación de charlas, seminarios y conferencias en este tiempo de cuarentena, pero ve en ellas varias oportunidades de aprendizaje y de aporte de ideas para mejorar el panorama de las competencias a escala nacional, contó que las primeras proyecciones para el regreso del campeonato apuntan al 17 de octubre.

“El regocijo de nosotros es porque tendríamos un apoyo metálico y segundo por la gestión en torno al tema de la televisión. Eso es clave. Sobre las condiciones hay un protocolo de trece páginas de FIBA, que se expidió el 25 de mayo, donde explica cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta, considerando también los señalamientos de cada país. Debe existir un comité de supervisión y una evaluación de riesgo para el regreso de las competiciones”, explicó Tapias.

Así como en los demás deportes, los protocolos deben incluir las medidas de distanciamiento social, el testeo de los integrantes de cada club, la implementación de la logística de los eventos y la supervisión de los alojamientos y escenarios deportivos. Si bien no existe un documento formal, desde hace varios días se viene trabajando en conjunto con los ministerios de Salud y del Deporte en la construcción de los lineamientos que permitan garantizar el cuidado y el buen desarrollo de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia.

Un total de $700 millones y la transmisión del campeonato por los canales regionales y por Señal Colombia son los pactos a los que llegaron, que representan un alivio para los clubes que, como bien lo señala el presidente de Piratas “se activan cuando va a empezar el torneo. No es como el fútbol, donde los jugadores tienen contratos y los clubes tienen los derechos sobre ellos. En el baloncesto, los jugadores tienen sus propios derechos siempre y cuando no estén bajo la figura de un contrato. Pero yo sí quiero decir que toda la gente que pertenece al básquet y tiene una relación con los clubes o las escuelas de formación, y recibe unos estipendios o pagos por parte de esta institución, está realmente detenida desde que se decretó la pandemia. Eso ha hecho que muchos clubes en Colombia estén sufriendo. Me he dado cuenta de la necesidad que se ha hecho patente. Hace tres meses que ningún club recibe recursos. Y al no existir un torneo no hay una figura que pueda hacer sostenibles a los jugadores, entrenadores y a los alumnos para recibir sus clases”.

Aunque no hay nada concreto, los presidentes se muestran optimistas con el apoyo que dio el Gobierno y con la coordinación de todos en la División y en la Federación para el regreso del baloncesto. Lo que sí es confirmado es que la liga en este 2020 se hará en memoria de Álvaro Teherán, uno de los mejores basquetbolistas en la historia de Colombia, quien falleció el pasado 4 de mayo.