Así fue el primer día de Colombia en los Panamericanos: estas fueron las medallas

Andrea Ramírez ganó la plata en los -49 kilogramos del taekwondo. Foto: Panam Sports

No fue un día glorioso para Colombia en los Juegos Panamericanos. El estreno de la delegación nacional en las justas de Santiago de Chile no dejó grandes certezas. Y no por la ausencia del oro, que se espera llegue este domingo con Mariana Pajón, Diego Arboleda y el equipo de BMX, más bien porque en todas las medallas que se consiguieron, dos de plata y dos de bronce, quedó la sensación de que se perdió por poco. La diferencia, en los cuatro casos, fue mínima.

Empezando por Jhancarlos González, que consiguió la primera medalla colombiana en Santiago con un bronce en la prueba del skateboarding, modalidad street, un deporte inédito en los Juegos Panamericanos, pero ya con experiencia olímpica.

El bogotano estuvo toda la competencia en el segundo lugar, lejos del campeón, el brasileño Lucas Rabelo, pero con suficiente distancia respecto al peruano Ángel Caro. Sin embargo, perdió la segunda plaza en los compases finales de la competencia y se tuvo que conformar con un bronce que, no obstante, resultó histórico por lo inédito de la gesta.

El skater colombiano @Jhankgonzalez1

logró la primera medalla para la delegación colombiana en #Santiago2023



Con un total de 247.82 el bogotano conquistó la presea de bronce



🇨🇴¡GRANDE JHANK! 🇨🇴#ColombiaEnSantiago2023 #EnBarranquillaNosVemos pic.twitter.com/9UmOiF9hJj — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) October 21, 2023

Andrea Ramírez, la primera plata

En seguida, algo muy parecido pasó con Andrea Ramírez, que perdió el oro en los -49 kilogramos del taekwondo a manos de la mexicana Daniela Souza, campeona del mundo.

La colombiana, en una pelea muy igualada, dominó buena parte del duelo. Sin embargo, la victoria se le fue por muy poco y el marcador terminó 2-1 en favor de la norteamericana.

“Fue una lástima la derrota. Estuve muy cerca de la medalla. Se notó mi buen nivel técnico y creo que superé a mi rival, pero no pude conseguir el oro”, se lamentó, Ramírez, en conversación con El Espectador, después de la pelea

“Este es solo un paso más para el camino hacia París 2024, que es mi gran objetivo y al que espero clasificarme el próximo año”, explicó también Ramírez.

Además de la taewkondista, Jhon Garrido se llevó también un bronce en los-58 kilogramos, sumando la tercera medalla de Colombia en las justas de Santiago de Chile.

🥈🥉 Dos medallas para el taekwondo colombiano en #Santiago2023 🇨🇴



Andrea Ramírez 🥋 se colgó la plata en los 49 kg femenino🥈, mientras que Jhon Garrido 🥋 se alzó con uno de los bronces en los -58 kg 🥉 de los XIX Juegos Panamericanos #Santiago2023 pic.twitter.com/2B8T83moce — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) October 22, 2023

A Mosquera también se le fue el oro

Y esa misma sensación quedó después también en el Gimnasio Chimkowe, donde Luis Javier Mosquera, medallista en Tokio 2020, quedó segundo en el levantamiento de pesas, categoría 73 kilogramos.

El ganador fue Julio Mayora Pernía, venezolano que levantó un total de 342 kilogramos frente a los 333 kg de Mosquera.

El colombiano, de hecho, lució muy desencajado tras la derrota, pues se esperaba, a pesar de sus inconvenientes físicos de los últimos tiempos, una medalla dorada.

🥈| ¡Orgullo colombiano en #Santiago2023! Luis Javier Mosquera se eleva con fuerza y nos entrega medalla de plata en levantamiento de pesas, categoría 73 kg. ¡Ya son 4 las veces que Colombia sube al podio en estos Panamericanos #PotenciaDelDeporte y #PotenciaDeVida. 🇨🇴💪 pic.twitter.com/LH8bjGCKPR — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) October 22, 2023

A pesar de que el oro ha sido muy esquivo para Colombia en este inicio de los Panamericanos, se espera que este domingo cambie la tendencia. El objetivo de la delegación nacional es llegar a la treintena de preseas doradas.

