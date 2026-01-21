Logo El Espectador
21 de enero de 2026 - 10:00 p. m.

Así fue la mejor final en la historia de un Grand Slam del tenis: Australia, 2012

Aunque ahora muchos hablan de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el recuerdo de su final en Roland Garros en 2025 nos llevó a pensar en el Abierto de Australia que, en 2012, definieron Novak Djokovic y Rafael Nadal. Esa, para muchos, fue la mejor final en la historia del tenis.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

