21 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Así fue la mejor final en la historia de un Grand Slam del tenis: Australia, 2012
Aunque ahora muchos hablan de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el recuerdo de su final en Roland Garros en 2025 nos llevó a pensar en el Abierto de Australia que, en 2012, definieron Novak Djokovic y Rafael Nadal. Esa, para muchos, fue la mejor final en la historia del tenis.
