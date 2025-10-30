Así fue la noche de campeones: Bogotá fue epicentro del boxeo mundial

Yuberjén Martínez ha ganado todas sus peleas como profesional por nocaut. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá acogió esta semana la 38ª Convención Mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), un evento que reunió a más de 250 delegados de más de 100 países entre dirigentes, promotores, entrenadores, árbitros y boxeadores. La cita, que se extendió hasta este jueves en el Ágora Bogotá - Centro de Convenciones, tuvo lugar en salones de conferencias y también en el ring. El miércoles, la noche de los campeones —la cereza del pastel— se presentó en el quinto piso del Ágora. Afuera, sobre La Esperanza, estaban las siglas de la WBO. Adentro...